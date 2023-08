Støre: – Det betyr noe at klimakuttene tas i Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar et kraftig oppgjør med de som sier elektrifiseringen av Melkøya ikke vil gi solid klimagevinst.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Equinors anlegg på Melkøya forrige uke, da regjeringen sa ja til elektrifisering. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

– Her kan vi dokumentere at det kuttes 850.000 tonn Co₂ utslipp. Det er ingen teoretisk øvelse. Det er helt praktisk bevisbare kutt, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til Aftenposten.

Regjeringens beslutning om å si ja til elektrifisering av gasskraftverket på Melkøya i Hammerfest, har utløst debatt om både klimaeffekt og kraftsituasjonen i nord.

Equinor, som eier anlegget, har søkt om å få legge om til elektrisk strøm fra land, i stedet for gass som i dag. Det har de fått godkjent – noe regjeringen beskriver som et klimatiltak.

Melkøya-anlegget er et av de stedene som slipper ut mest Co₂ her til lands. Utslippene er på 850.000 tonn CO₂-gass i året. Til sammenligning slipper hele Oslo ut 950.000 tonn i året.

Men elektrifiseringen har møtt kraftig motbør. Blant annet sier Frp-leder Sylvi Listhaug at det ikke har noe å si for verdens klimagassutslipp at det ikke lenger skal brennes gass for å drifte gasskraftanlegget, siden gassen da i stedet vil bli brent andre steder i verden.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener elektrifisering av Melkøya ikke vil få ned verdens klimagassutslipp. Vis mer

Mener Norge har et ansvar

Jonas Gahr Støre mener dette argumentet ikke holder.

– Det betyr noe at klimakuttene tas i Norge. Utslipp må kuttes der det er mulig å kutte. Vi har et ansvar for å medvirke til det, sier Støre, som viser til kvotemarkedet for å underbygge.

Gasskraftverket er en del av det europeiske kvotemarkedet, og der vil man måtte betale stadig mer for å slippe ut klimagasser.

– Dette gjør at det på et tidspunkt blir lønnsomt å kutte utslipp. Industrien setter i gang tiltak for å kutte utslipp. Det er en del av samfunnskontrakten, sier Støre.

Equinors søknad om å få elektrifisere produksjonen, er begrunnet med at de tror det vil bli rimeligere enn å betale Co₂-kvoter.

– Nå når de ansvarlige for utslipp av 850. 000 tonn CO₂ konkluderer med at de vil gjøre det kuttet, så skal vi heie på det. Det er veldig bra. Det fjerner CO₂ fra atmosfæren, sier Støre.

– Gassen blir uansett brent i Europa?

– Ja, og der må bedriftene som brenner gassen kjøpe kvoter for det. Det er en del av kvotesystemet, sier Støre.

At strømmen som brukes til elektrifisering i stedet kunne bli brukt til andre klimatiltak, mener Støre bare er et argument hvis en vil stenge Melkøya i 2030.

– At det er en måte å kutte 850.000 tonn på, det er et ærlig standpunkt. Men det er jeg imot. Både fordi Europa trenger den gassen, fordi det er viktig for arbeidsplasser i nord og fordi det gir inntekter til fellesskapet.

Ligger bakpå på klimamål

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, sammen med EU.

De foreløpige tallene for 2022 viser at Norge så langt har kuttet 4,7 prosent siden 1990.

Utslippene i kvotepliktig sektor gikk opp med 0,8 prosent i fjor.

– Du argumenterer for at det er viktig at Norge kutter utslippet. Samtidig ser vi på statistikken at det har vi ikke klart. Har du da troverdighet for at det er viktig at disse kuttene gjøres i Norge?

– Det er jo derfor vi må vise at det blir bevegelse. Innen kvotepliktig sektor er Norge med på en stor europeisk dugnad. Den virker ikke om det ikke blir kutt. Nå blir det altså kutt i Norge på slutten av dette tiåret, fordi en bedrift velger å gjøre et grep som følge av kvoteprisen. Det er det vi vil, og det tror jeg vi kommer til å se mer av nå som kvoteprisene er på vei opp, sier Støre.