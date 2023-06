Det har tatt åtte år å omregulere tomten. Nå gror det mose i kontorbygget.

Erna Solberg (H) går til kamp mot treg kommunal saksbehandling.

Mellom grønne bregner og mugne vegger lanserer Høyre-leder Erna Solberg et av partiets største valgkampløfter i årets valg. Vis mer

Mosen kryper utover gulvet i kontorbygget på Løren i Oslo. Mellom nedslitte kontorvegger og knuste vinduer brer svart mugg om seg.

– Dette ser jo ut som et filmstudio fra «The last of us» «The last of us»TV-serie basert på dataspill ved samme navn. Handler om hvordan mennesker lever videre i en ødelagt verden 20 år etter at en mutert sopp gjorde flertallet om til kjøttetende zombier., sier en forbauset Høyre-leder Erna Solberg og fnyser.

Bygget skal rives og bli til 160 boliger. Først må kommunen vende tommelen opp. Den tommelen har det så langt tatt åtte år å få vendt.

Nå er naturen i ferd med å ta bygget tilbake. Og mannen som eier bygget, er temmelig lei av å vente.

– Det er ekstremt uforutsigbart og uprofesjonelt, sier konsernsjef i Selvaag bolig Sverre Molvik til Aftenposten.

Oslos plan- og bygningsetat mener bygget ikke er et representativt tilfelle. Les deres svar lenger nede i saken.

Selvaag bolig ønsker å det falleferdige bygget og bygge 160 boliger. Først må det omreguleres. Prosessen begynte i 2015.

200 dager tregere behandling

Molviks frustrasjon er neppe unik. Tiden det tar å behandle et privat forslag om detaljregulering i et område (se faktaboks), for eksempel å etablere boligbygg på en tomt regulert til næringsvirksomhet, har nasjonalt økt betydelig.

Fakta Slik bestemmer kommunen hva som får bygges Norske kommuner vedtar reguleringsplaner hvor en bestemmer hva ulike områder kan brukes til og hva som kan bygges der. Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering bestemmer utviklingen i et større område, og lages av kommunen. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder, og de kan lages av kommunen eller private utbyggere. Om noen vil bygge noe på et mindre område som bryter med det kommunen har bestemt, må kommunestyret vedta en detaljregulering. Kommunen, privatpersoner, utbyggere og organisasjoner kan foreslå detaljreguleringer. Kilde: Oslo kommune. Vis mer

Fra oppstartsmøte til endelig vedtak i kommunestyret, har tiden økt med nesten 200 dager på seks år, viser tall fra SSB. Denne tiden inkluderer også forslagsstillerens utarbeidelse av planforslag.

Det holder ikke, mener Høyre-leder Erna Solberg.

På en eng av kommunal ventetids-mose, lanserer hun nå et av partiets største valgkampløfter i årets valg.

– Vi skal få saksbehandlingstidene ned i alle kommuner Høyre styrer. Så skal vi være aktive politikere når vi får makt og hente opp saker for å få dem konkludert, sier Solberg til Aftenposten.

– Hvor mye ned skal saksbehandlingstiden?

– Det vil være avhengig hva slags kommune det er. Vi kan ikke love noe generelt. Vi lover at den skal gå ned, så vil det være opp til hver enkelt kommune hvor mye, sier Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg med vernesko på en eng av innendørsmose.

Fakta Dette vil Høyre i alle kommuner de styrer etter valget Lage en oppdatert arealplan og ha ferdigregulerte områder til ulike typer næring.

Gå ut med fremdriftsplaner etter oppstartsmøter med næringslivet med tidsbestemt forløp for saksbehandling knyttet til etablering/regulering/utvidelse.

Oppdatere næringsstrategier i dialog med det lokale næringslivet.

I større grad bruke samtidig behandling i ulike etater og forvaltningsnivå av søknader for å sikre raskere behandling.

Ha en fast kontaktperson eller et fast kontaktpunkt i enkeltsaker/planer.

Sikre systemer og rutiner i kommunen for å effektivisere saksbehandlingen. Vis mer

– Hindrer næring

Lang saksbehandlingstid hindrer vekst i næringslivet, mener hun.

– Vi gjør dette fordi det skaper flere kontorer og jobber, men og fordi det skaper boliger. Saksbehandlingstidene har økt dramatisk de siste årene i veldig mange kommuner, sier hun.

Solberg viser til en rapport fra Fafo hvor det heter at deres informanter mente rask saksbehandlingstid er «kritisk for at bedriftene skal kunne igangsette nye prosjekter og ved oppstart av nye bedrifter».

Etter åtte år med omreguleringsarbeid har kontorbygget på Løren i Oslo blitt hjem til et knippe av byens fugler.

– Hvorfor tror du at dere vil lykkes mer med dette enn andre politikere?

– Fordi jeg vet av erfaring hva som er viktig å gjøre. Det har jeg sett før da Monica Mæland ble kommunalråd i Bergen i 1999. Da gjaldt det å hente frem saker fra planavdelingen og få dem til behandling politisk. Det er å ha press på at de faktisk skal gjennomføres, sier Solberg.

– Få partier er vel mot dette?

– Dette er et løfte, og det vi har sett er at i flere av byene hvor vi tapte makten i 2015, har saksbehandlingstidene blitt mye lenger.

SSB presiserer at tallene er basert på kommunenes egne rapportering. De fleste, men ikke alle, kommuner har rapportert. Enkeltsaker som trekker ut i tid kan bidra til lang tid i snitt.

Nasjonalt har tiden fra første planmøte til vedtak for private forslag til detaljreguleringer økt fra 577 dager i snitt i 2016 til 784 dager i snitt i 2022.

På toppen av listen er Nesodden kommune. Oslo kommune kommer på en femteplass. Bergen kommune seiler inn på sjuendeplass.

For byggeplaner for øvrig, som for eksempel å bygge ut en bolig i et ferdigregulert område, er snittet på behandlingsdager langt lavere nasjonalt.

Byggesøknader med 12 ukers behandlingsfrist, behandles i snitt på 40 dager. For søknader med 3 ukers frist, er tallet 19.

Høyre-leder Erna Solberg går til kamp mot lang saksbehandlingstid i kommunen.

– Fungerer så dårlig

Konsernsjef Molvik på Løren, forteller at lang saksbehandlingstid i Oslo gjør at de bygger brorparten av sine nye prosjekter i Lørenskog og gamle Akershus.

De har få prosjekter i gang i Oslo, forteller han.

– Det er fordi det fungerer så dårlig.

– Resultatet er at det ikke blir tilbudt flere boliger på markedet, som igjen medfører at boligene blir dyrere i Oslo. Dette er et skoleeksempel, men dette er ikke unikt.

Konsernsjef i Selvaag bolig Sverre Molvik forteller at de har få prosjekter i gang i Oslo grunnet høy saksbehandlingstid.

– Ikke representativt

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i avdeling for områdeutvikling i Oslos plan og bygningsetat, skriver i en e-post til Aftenposten at han ikke mener saken om bygget på Løren er representativ.

– Dessverre er det et dårlig eksempel på flyt og fremdrift i detaljplanleggingen i Oslo, noe vi må dele ansvaret for. Både Plan- og bygningsetaten og Selvaag Bolig kan bedre enn dette eksempelet, skriver han.

Han forteller videre at prosjektet er i strid med vedtatte planer om utbygging av blant annet park og barnehage, og bevaring av den gamle Tran-fabrikken i området.

– Det er noe av grunnen til at vi ikke har anbefalt deres forslag i noen del av prosessen. Slikt bidrar også til at ting tar mer tid.

Kontorbygget på Løren i Oslo har sett bedre dager.

Tar selvkritikk

Det er i det hele tatt feil å definere alt fra oppstartsmøte til vedtak i kommunestyret som saksbehandling, mener han.

– Cirka to tredjedeler av denne tiden er hos forslagsstilleren i deres utarbeidelse av planforslaget som kommunen behandler.

Men at tiden det tar å regulere områder i Oslo har gått opp, tar avdelingsdirektøren selvkritikk på.

– Derfor har vi iverksatt et stort forbedringsprosjekt og arbeider nå med en rekke tiltak for å oppnå bedre flyt i prosessene og dermed få tiden ned.

Listetoppen Nesodden kommune viser også til at tid fra oppstartsmøte til endelig vedtak og avhenger av hvor lang tid forslagsstiller selv bruker på å utvikle prosjektet sitt.

– Saksbehandlingstiden hos kommunen løper først fra planforslaget er komplett, skriver Nesodden kommune i en uttalelse formidlet av kommunikasjonsrådgiver Anja Antonsen.

Med den logikken har private reguleringsplaner kortere behandlingstid enn offentlige, peker kommunen på. Gjennomsnittet i Nesodden blir da 517 dager i perioden 2015-2022, opplyser de.