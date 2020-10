NHO advarer om at verftene Kværner Stord og Vard rammes hardt ved strengere arbeidsinnvandring

Frem til klokken 1600 i dag drøfter regjeringen nye tiltak som kan få alvorlige konsekvenser for norsk industri. – Krisen er på ingen måte over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid diskuterte tiltak for å hindre smitte ved arbeidsinnvandring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

26. okt. 2020 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må balansere tiltakene slik at de ikke rammer bedriftene slik at de må stenge ned produksjonen. Vi er redd for tiltak som kan ha så stor betydning at de i verste fall må stanse produksjonen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

I formiddag diskuterte helseminister Bent Høie, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid nye tiltak mot import av koronasmitte.

Klokken 16.00 vil regjeringen offentliggjøre tiltak og innstramminger i arbeidsinnvandringen. De kan få store konsekvenser for mange bedrifter innen industri og reiseliv som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Signalene tyder på at restriksjoner på bruk av utenlandsk arbeidskraft vil tre i kraft fra midnatt tirsdag. Tiltakene vil ikke ha tilbakevirkende kraft for personell som allerede er i jobb i Norge.

– Vi får se hva regjeringen legger frem. Smitten i Europa øker og er bekymringsfull. Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig, sier Gabrielsen.

I møtet med statsråden varslet NHO at forslagene vil kunne få store konsekvenser for navngitte bedrifter som Kværner Stord og Vard.

Blant tiltakene som høyst sannsynlig blir vedtatt er krav om enerom på brakkerigg og testing hver 3. dag.

Regjeringen ønsker også å stramme inn unntak fra den såkalte fritidskarantene. En utenlandsk industriarbeider har til nå sluppet karantenen på ti dager, og kan starte å jobbe når de har en negativ test. Ordningen gir utenlandsk personell adgang til å jobbe mot at de i praksis tilbringer fritiden i karantene på brakken.

LO og NHO frykter at innstramminger i fritidskaranten vil føre til store problemer for bedrifter som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Diskusjonen i regjeringen går på om det skal iverksettes denne eller neste uke. Hver dag uten instramminger betyr mye for produksjon og sysselsetting, sier organisasjonene.

Også i Oslo varsles det mandag strengere tiltak for å bekjempe smittespredning.

Før helgen sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen at «i ytterste konsekvens bør vi innføre innreiseforbud fra land med mye smitte og stenge grensene».

Han er dypt bekymret over import av smitte til Oslo. De siste to ukene har 106 personer testet positivt i Norge etter å ha blitt smittet i Polen.

NHO og LO er i ettermiddag i tett kontakt med ledelse og tillitsvalgte i bedriftene som vil bli rammet av innstrammingene. Begge frykter at tiltakene kan få alvorlige konsekvenser for produksjon, sysselsetting og verdiskapning.

NHO advarer om at «stenging av grensene for utenlandske arbeidere vil sette bedrifter og arbeidsplasser i fare.»

– For bedriftene er det avgjørende å holde hjulene i gang, at vi tar på oss det ansvaret som trengs, slik at vi har gode og virkningsfulle smitteverntiltak, sier en kilde i NHO.

Titusener av utenlandske arbeidere jobber til enhver tid i Norge, og mange av disse har behov for å reise inn og ut av landet.

Ifølge NHO er bedriftene «helt avhengig av kompetanse fra utenlandske arbeidere, og på kort og mellomlang sikt har vi ikke mulighet til å erstatte disse med norske arbeidere.»

NHO foreslår:

At utenlandske arbeidere testes før de får komme til Norge, eller så fort de kommer til grensen.

Smittevernkurs når utenlandske arbeidere kommer til Norge.

Smittevernplakater på flere språk på arbeidsplassen.

Være svært nøye på at enmetersregelen holdes mellom ansatte som er i karantene og jobber mellom test 1 og test 2, og andre ansatte.

NHO legger også vekt på å utarbeide gode bransjestandarder i samarbeid mellom helsemyndighetene og den enkelte bransje.

– Vi oppfordrer bedriftene til å følge opp de ansatte nøye med hensyn til boforhold og karantene, og lære av dem som har utviklet de beste rutinene på området, er budskapet fra NHO.