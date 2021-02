Regjeringen vil koronatilpasse årets valg: Flere kan stemme hjemmefra

Havner du i isolasjon eller karantene, skal du likevel få avlagt stemme.

Får denne gjengen fornyet tillit til høsten? Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå nettopp

Pandemien skal ikke få sette en stopper for årets stortingsvalg. Det skal gjennomføres 13. september, uansett om smitten skulle blusse opp i deler av landet.

For å sikre at ingen mister muligheten til å stemme, legger Regjeringen fredag frem forslag om midlertidige endringer i valgloven.

– Vi håper og tror at vi er i en situasjon med lav smitte og mange vaksinerte, og at dette dermed ikke er nødvendig. Men vi må planlegge for at enkeltkommuner kan stå i til dels store utbrudd, sier Nikolai Astrup (H) til Aftenposten.

Kommunene skal nå få den fleksibiliteten de trenger for uansett å kunne avvikle valget.

De viktigste endringene er at:

Velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19, skal stemme hjemmefra. De kan nå søke om dette helt frem til klokken 10 på valgdagen.

Det skal opprettes egne valglokaler for velgere som er i karantene. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan de det gjelder, søke om å få stemme hjemmefra.

Kommunene kan starte opptellingen av forhåndsstemmene dagen før valgdagen.

Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen opprette et ekstra valglokale på valgdagen for å spre velgerne.

Vet et lokalt smitteutbrudd kan kommunen siste helgen før valget bestemme at det er nok med kun én stemmemottager for å ta imot stemmer hjemme hos velgere.

De siste ukene før valget eller på valgdagen har ikke kommunene lov å innrette smitteverntiltak på en måte som hindrer gjennomføringen av valget.

Ingen digitale stemmer

Astrup sier at velgere som er i isolasjon, automatisk vil få innvilget en søknad om å stemme hjemmefra.

Oslo kommune har ifølge ministeren advart ham mot deler av forslaget. Kommunen mener det blir praktisk vanskelig å la folk stemme hjemme når de kan søke om dette så sent som klokken ti på valgdagen.

– Det har jeg stor forståelse for. Derfor er det viktig at det kommer nå, så kommunene kan planlegge godt.

Det har imidlertid ikke vært aktuelt å gå for en løsning hvor stemmene kan avgis digitalt.

– Vi har hatt forsøk med digitale valg tidligere, men vurderingen er at vi ikke har en teknologi som er tilstrekkelig trygg til å ta det i bruk nå, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Terje Pedersen / NTB

Konspirasjonsfritt

I fjor høst så vi hvordan Donald Trump brukte måten valget ble gjennomført på, til å komme med en rekke udokumenterte anklager om valgfusk.

Kommunalministeren er ikke redd for at den norske ordningen skal gi grunnlag for konspirasjonsteorier.

– Nei, og derfor gjør vi de endringene vi gjør nå. Det skal ikke være mulig å så tvil om valgresultatet eller gjennomføringen. Alle skal få avgitt stemmer. Det er ingen grunn til å tro at dette gir usikkerhet.

På grunn av smittevernreglene kan det bli færre folk i tellerommene. Det kan føre til at det tar litt lengre tid å telle opp alle stemmesedlene.

– Derfor gir vi kommunene muligheten til å telle forhåndsstemmene en dag tidligere enn vanlig. Det er for å hindre faren for forsinkelser, sier Astrup.