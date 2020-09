KrF-ordførere: Ber regjeringen ta imot flere Moria-flyktninger

Flere KrF-ordfører mener Norge bør ta imot flere Moria-flyktninger. - Hadde forventet et høyere tall, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) i Vennesla, Agder.

Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen (KrF) mener Norge bør ta imot langt flere fra greske flyktningleirer. Espedal, Jan Tomas

Nå nettopp

Onsdag sa regjeringen ja til å motta 50 flyktninger fra Syria som befinner seg i Moria-leiren på den greske øya Lesbos.

– Jeg hadde forventet et høyere tall. I denne situasjonen bør det være rom for flere flyktninger, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) i Vennesla, Agder.

Han sier kommunen med 15.000 innbyggere har «lang tradisjon for å ta imot flyktninger og asylsøkere».

– Vi kan ta imot 40–60 personer her. Så jeg synes det blir litt lite med 50 for hele Norge, sier han, og legger til:

– Det er en god ting å hjelpe folk der de er. Men det virker veldig vanskelig å ta vare på den gjengen der nede.

– Hvor mange burde Norge tatt imot?

– Jeg har ikke gjort meg opp en mening om det. Men 50 er et veldig beskjedent tall fra en leir med 13.000 mennesker, sier Larsen.

Jonas Andersen Sayed (KrF), ordfører i Sokndal i Rogaland, synes det er bra at regjeringen har vedtatt å ta imot 50 flyktninger. Men det er ikke nok.

– Jeg er nok enig med dem som sier at vi har plass til å ta imot enda flere. Men det er en god start, sier Andersen Sayed.

– Hvor mange bør Norge ta imot?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke lyst å tallfeste, svarer han.

Hvis staten ber Sokndal om å ta imot flyktninger, sier Andersen Sayed at han mener kommunen skal svare positivt.

– Ikke flertall i Stortinget

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier at «jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for å hente 50 flyktninger til Norge til tross for at det ikke var noe flertall for dette i Stortinget».

– For KrF er det viktig å hjelpe, både ved å hente sårbare flyktninger, men ikke minst også ved å tilby nødhjelp. Vi følger situasjonen tett og står klar til å hjelpe videre på ulike måter ut fra de behov som avdekkes og dersom Hellas ønsker det.

– Medlemmene våre er veldig opptatt av at vi skal gjøre mest mulig for de sårbare flyktningen i Moria. Det er jeg veldig glad for, sier Grøvan.

Venstres justistalsperson, Solveig Schytz, synes også at det er «bra at regjeringen starter mottak og at Norge bidrar sammen med andre europeiske land.»

– Det trengs en stor felles innsats, og jeg og Venstre skal fortsette å arbeide for at Norge skal bidra sammen med resten av Europa, sier Schytz, som ikke vil angi noe tall på hvor mange Norge bør ta imot:

– Vi følger situasjonen tett. Jeg og Venstre skal fortsette å jobbe for at Norge skal bidra til å løse problemene.

– Tror du at Norge kommer til å ta imot flere?

– Jeg har ikke tatt stilling til hva som er neste trekk, svarer hun.

– Trist at Norge ikke bidrar mer

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen mener det er «puslete» å ta imot bare 50 personer.

– 50 er nesten ingen ting. Norge har i år fått under 1000 asylsøkere. De som før kom til Norge, sitter nå fast i Hellas fordi grensen nordover stengt.

– Hellas, med dobbelt så mange innbyggere og dårligere økonomi, fikk 75.000 nye asylsøkere i 2019. Det har de ingen mulighet for å håndtere. Det er trist at Norge ikke lenger er en pådriver i det felles europeiske initiativet som nettopp er det regjeringen etterlyser, sier Nesse, som mener Norge bør ta imot 750 flyktninger.