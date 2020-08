Abid Rajas støttespillere: Overbevist om at han i dag varsler at han er lederkandidat

Selv nekter han å svare, men flere av dem i Venstre som står Abid Raja nær, er overbevist om at han i dag gir valgkomiteen beskjed om at han vil bli partileder.

Abid Raja stiller som lederkandidat. Det er hans støttespillere helt sikre på. Her er han på vei til intervju med valgkomiteen. Olav Olsen

12. aug. 2020

I løpet av dagen skal Venstres valgkomité intervjue Venstres fire statsråder, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby.

Spørsmålet de alle vil få, er om de er kandidater til ledervervet i partiet eller bare til et nestlederverv.

Hittil har bare én av dem, Sveinung Rotevatn, uttalt offentlig at han ønsker å overta ledervervet etter Trine Skei Grande. Nybø og Melby har sagt at de vil gi beskjed til valgkomiteen direkte. Det samme gjentok Nybø på vei inn til møte med komiteen onsdag ettermiddag.

Abid Raja ga i VG før sommerferien uttrykk for at han «vil vurdere ikke å stille», samtidig som han røpet at mer enn 50 prosent av ham hadde lyst.

Raja: Mitt mål er å bygge et felles team i Venstre

Da han i dag møtte pressen utenfor hotellet valgkomiteen holder til, var han lite snakkesalig.

– Venstre utgjør en betydelig kraft i norsk politikk. Det er derfor dere er her, sa han. Og skrøt av partiets gjennomføringskraft.

Han kalte Norstats siste partimåling for NRK/Aftenposten for «trist». Der sa kun 2,8 prosent av de spurte at de kunne tenke seg å stemme Venstre.

– Det gjør vondt i sjela å se den målingen. Venstre hører hjemme blant stjernene på himmelen. Mitt mål er å bygge et felles team i Venstre, og gjennom det teamet skal vi igjen sette Venstre som en stjerne på himmelen, sier Raja.

På spørsmål om han er villig til å lede «teamet» han snakker om, svarer han slik:

– Nå har jeg svart på en del ting. Jeg skjønner at dere er spent på disse spørsmålene. Nå skal jeg inn og prate med valgkomitéen og svare på deres spørsmål, sier Raja.

Rajas støttespillere tror han stiller

Etter hektisk reisevirksomhet i sommer sier flere som ønsker ham i ledervervet, at de er helt sikre på at han forteller valgkomiteen at han er lederkandidat.

– Jeg vil bli overrasket om han ikke stiller seg til disposisjon, sier én annen.

Noen går også offentlig ut og oppfordrer ham til å stille.

– Du kan sitere meg på at jeg ønsker at han stiller som lederkandidat, sier Pål Farstad, tidligere stortingskollega av Raja, nå fylkespolitiker i Møre og Romsdal.

Også Carl-Erik Grimstad kommer med en åpen oppfordring til Raja om å stille selv om det skulle ende med uenighet i valgkomiteen og delt innstilling.

– Det gjør jeg selvsagt. Bakgrunnen for det er at jeg har fulgt ham på en del reiser, både mens han har vært statsråd og stortingsrepresentant, og jeg ser den entusiasmen han klarer å spre, sier stortingsrepresentanten.

Ifølge ham snakker Raja «til hjertet mer enn de fleste andre i Venstre».

– Han besitter en evne til å snakke slik at folk blir berørt, sier han.

En ordknapp Iselin Nybø møter valgkomiteen onsdag. Olav Olsen

Abid Raja og de andre kandidatene blir intervjuet av valgkomiteen i Venstre onsdag. Her er det pressen som står for intervjuene. Olav Olsen

Begge har motstandere

Abid Raja er likevel kontroversiell. Mange oppfatter ham fortsatt som en solospiller, og han omtales som uforutsigbar av dem som ønsker Rotevatn. Sistnevnte omtales som en sterk debattant og tydelig på partiets liberale verdier.

Mange tviler derfor på om valgkomiteen kan samles om noen av dem. På dagens møte kan det også hende at Nybø, som er ønsker som partileder av eget fylkeslag i Rogaland, og Guri Melby, sier seg villig til å lede partiet.

Grimstad sier han ikke kan se at noen av kandidatene vil kunne få en samlet innstilling bak seg. Han håper på en delt innstilling og åpen votering på landsmøtet.

– Det kan bli tøft. Men Venstre er i stand til å takle en slik konfrontasjon. Alle kan fremstå som samlende etter valget til tross for harde ord uttalt av hemmelige kilder så langt, sier han.

Her har Venstres valgkomité møter om hvem som skal innstilles til ny leder av partiet. Olav Olsen

Valg på landsmøtet i september

Partiet skal etter planen velge ny ledelse på landsmøtet 26.–27. september – enten fysisk eller digitalt.

Valgkomiteens innstilling vil kunne bli klar i løpet av de to dagene den nå sitter samlet i Oslo. Men kanskje trenger den litt mer tid. Uansett vil den ikke gå ut med noen konklusjon torsdag kveld, sier kilder i komiteen til Aftenposten.

Overraskende for de fleste kunngjorde Grande 12. mars at hun ville trekke seg som leder, som statsråd og si nei til gjenvalg på Stortinget neste år. Det skjedde få dager etter at en enstemmig valgkomité torsdag 5. mars hadde foreslått at hun skulle gjenvelges som leder, og at statsrådene Sveinung Rotevatn og Abid Raja skulle bli nestledere. Samtidig ble statsrådene Guri Melby og Iselin Nybø innstilt som henholdsvis sentralstyremedlem og 1. vara til sentralstyret.