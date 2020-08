Eksperter mener økt koronasmitte gjorde partilederdebatten mer krevende for opposisjonen

Ingen stakk seg markant frem i torsdagens partilederdebatt, syns valganalytiker. Han mener koronaoppblomstringen gjorde det krevende for opposisjonen.

Bjørnar Moxnes (R), Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Jonas Gahr Støre (AP) under kveldens partilederdebatt under Arendalsuka 2020. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Det var ventet at partilederne i opposisjonspartiene ville ta av seg silkehanskene og rette skyts mot regjeringens håndtering av koronapandemien i den første partilederdebatten etter at de innførte de kraftigste restriksjonene i fredstid for å få kontroll på smitten.

Men valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener at oppblussingen av koronasmitte gjorde det vanskeligere å være opposisjonspolitiker.

– Det blir fort litt smått å kritisere den dugnaden vi ennå er i. Debatten bar nok litt preg av det i starten, sier han til NTB.

– Støre kunne spart seg for sleivspark

Valganalytikeren syns likevel debatten i Arendal var av det bedre slaget, med god struktur og fine temaer, men at politikerne nok var litt rustne.

– Panelet var i det hele ganske jevnt, og ingen stakk seg markant fram, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk kritikk etter at han påpekte at Venstre-leder Trine Skei Grande var hjemme mens han var i Stortinget da oljeskattepakken ble diskutert.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) under torsdagens partilederdebatt under Arendalsuka 2020. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Det var et sleivspark jeg syns han kunne ha spart seg for, særlig med tanke på at Grande har en sykdom, sier Marthinsen, som ellers syns Støre var ujevn.

– Han forsøker å være kritisk og hardtslående, men det ligger ikke i hans natur, så han kommer i en slags skvis. Debatten bærer litt preg av det, sier han.

Grei Grande

Støre beklaget sleivsparket etter partilederdebatten, som også ble Venstre-leder Trine Skei Grandes siste som nettopp partileder.

I både VG og Dagbladet ga de politiske kommentatorene Grande terningkast fem for sin innsats, og hun ble kåret til en av vinnerne. Valganalytikeren syns Grande gjorde det helt greit.

– Hun var anonym i starten, men kom sterkere etter hvert. Særlig når det kom inn på olje og det grønne skiftet, sier han.

Trine Skei Grande (V) etter partilederdebatten, som var hennes siste. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Krangel i Kardemommeby

Retoriker Andreas Birger Johansen syns ikke debatten ble av det ordentlig spennende slaget.

– Det første som slår meg, er at jeg blir lykkelig over å bo i Norge hvor vi har en sånn partilederdebatt, hvor det høres ut som en krangel i Kardemommeby, sier han til NTB.

– Alle var enige om at det var den riktige kaken å bake, så krangler vi om kakepynten. Det er flott for Norge, men kjedelig for journalister og retorikere. Det har ikke vært en spennende debatt. Det er ikke valgår, det er nødvendig politikk som føres, og da blir det ikke så spennende. Jeg satt ikke på kanten av stolen, sier han videre.

Retoriker Andreas Birger Johansen mener MDGs Une Bastholm gjorde det best. Eirik Evjen / NTB scanpix

Bastholm vinner

Mens VGs kommentatorer ga MDGs Une Bastholm en treer for innsatsen, mener Johansen i likhet med Dagbladets kommentatorer at hun var kveldens beste. Retorikeren mener hun framsto som ekte engasjert, genuin, samtidig som hun var faktabasert og fremoverrettet.

– Hun står veldig stødig i MDGs politiske prosjekt. Uansett hva de andre kastet på henne, sto hun veldig støtt. Jeg tror hun appellerer til unge velgere, og jeg tror vi kommer til å se at hun kommer til å fortsette å styrke seg i året som kommer, sier han.

MDGs Une Bastholm var i duell med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. NRKs Fredrik Solvang ledet debatten. Tor Erik Schrøder

Videre trekker han fram statsminister Erna Solberg (H) som den mest stødige på borgerlig side. Statsministeren presterte midt på treet, mener også kommentatorene i avisene.

– Hun var forutsigbar og trygg, men ikke så spennende. Hun provoserte ikke og kastet seg ikke frampå. Hennes stil er å stå trygt og ettertenksomt, noe jeg også tror at hun tjener på. Hun sitter med makten, har gjort tiltakene, og det er ikke så lett for henne å være vill og gal, men hun var uten tvil den beste på borgerlig side, sier Johansen.

– Lite statsmannsaktig

Responsen på Ap-leder Jonas Gahr Støres innsats er også jevnt over lunken. Det ble for abstrakt på de fleste temaene, men han hentet seg inn etter hvert, mener retorikeren.

– Det blir kjedelig å høre på, men når han snakker om internasjonalt helsearbeid, er han helt glitrende. Tydelig. Jeg syns ikke han tapte debatten, for han hentet seg så tydelig inn på det.

Også Johansen trekker fram sleivsparket mot Trine Skei Grande som noe negativt og lite statsmannsaktig, men han syns på den andre siden at heller ikke Grandes siste partilederdebatt var hennes beste.

– Det er en vanskelig posisjon. Hun snakker om et parti hun ikke leder lenger, sier Johansen.

Tårevåt Grande i siste partilederdebatt

Programleder Fredrik Solvang henvendte seg til Grande etter at partilederdebatten i Arendal var over.

– Jeg vil gjerne takke deg, Trine Skei Grande, for innsatsen gjennom ti år som partileder i Venstre, sa Solvang.

– Dette var din siste partilederdebatt. Det synes jeg fortjener en liten applaus, sa Solvang, og publikum var ikke vonde å be.

Trine Skei Grande (V) ble rørt til tårer på slutten av kveldens partilederdebatt, som er hennes siste. Etter debatten var hun fortsatt litt fuktig i øyekroken. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Frp-leder Siv Jensen har kjent Grande i mange år og sier til VG at hun forstår godt at hun lot tårene falle. Jensen sier hun har et nært forhold til Grande.

– Jeg har det, for vi blir godt kjent. Vi bryr oss om hverandre. Selv om vi krangler og diskuterer, så er vi mennesker med en samme type jobb. Det blir det kollegialt av, sier hun til VG.