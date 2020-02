Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) ba fredag om å få fratre sin stilling.

SVs kunngjøring fredag formiddag om at de ville fremme et mistillitsforslag mot Geir Inge Sivertsen endret situasjonen totalt.

Det økte trykket vesentlig mot fiskeriministeren, men også mot statsministeren som nå leder en mindretallsregjering.

Med ett var det klart at opposisjonen på Stortinget kunne komme til å ta over kontrollen over Sivertsens skjebne som fiskeriminister.

Og da Frps parlamentariske nestleder Hans Andreas Limi gikk ut i Aftenposten fredag ettermiddag og ba statsministeren vurdere Sivertsens stilling hadde allerede Frp-leder Siv Jensen orientert statsministerens om Frps syn på saken, ifølge sentralt plasserte kilder.

Terje Pedersen

Opposisjonen med nakketak på regjeringen

Den rødgrønne opposisjonen sammen med Frp hadde dermed festet nakketak på statsministeren og regjeringen.

Mye talte nemlig for at de rødgrønne partiene ville stille seg bak SVs mistillitsforslag. Og etter at Frp slapp «katta ut av sekken» og forlangte at statsministeren på nytt måtte vurdere om hun hadde tillit til Sivertsen, var spillet helt endret:

Erna Solberg måtte velge om hun selv skulle ta regien over Sivertsen-saken eller om hun skulle overlate den til Stortinget.

På en pressekonferanse fredag kveld svarte Solberg slik på spørsmål om det var Frps klargjøring av sin posisjon som fikk Sivertsen til å gå av:

– Vi er blitt informert om det Limi også har sagt i mediene. Og at Frp har ønsket at dette skal ryddes opp i, sa statsministeren.

– Men hadde du i realiteten noe valg da Frp ba deg rydde opp?

– Det er sånn at hva man sier i mediene knyttet til et mistillitsforslag selvfølgelig teller med i våre vurderingen, sa hun.

Fredag kl. 17.15 sendte Geir Inge Sivertsen ut en pressemelding der han gjorde det klart at han selv hadde bedt om å få gå av.

Solberg sier det var Sivertsen selv som tok beslutningen. Hun vil ikke avsløre innholdet i samtalene hun har hatt med Sivertsen den siste uken og fredag.

Det er bare halvannen måned siden Frp gikk ut av regjering. Og selv om Høyre/Venstre/KrF-regjeringen styrer videre på Granavolden-erklæringen, som Frp var med på å fremforhandle, så ble det etter hvert helt klart for Siv Jensen og Frps ledelse at de ikke kunne holde sin hånd over fiskeriministeren hvis hans stilling ble satt på spissen i Stortinget.

Fordi SVs mistillitsforslag ikke var knyttet til en sak som lå til behandling i Stortinget – som er det vanlige når det gjelder forslag om mistillit – var det uklart hvordan SVs forslag skulle håndteres av Stortinget. Men et forslag om mistillit kunne allerede ha kommet opp til avstemning tirsdag.

Og da ville statsministeren ikke ha noen garanti for at ikke Frp ville stemme sammen med den rødgrønne opposisjonen og slik danne flertall mot regjeringen.

Terje Pedersen

Kilder i Høyre sier likevel at utfallet – at Sivertsen gikk av – kunne ha blitt det samme, selv uten SVs mistillitsforslag og Frps klargjøring.

Det har nemlig murret lenge i Høyres gruppe på Stortinget. En murring som steg til kraftig irritasjon onsdag ettermiddag på Høyres gruppemøte på Stortinget.

Ifølge Aftenpostens kilder tok stortingsrepresentantene Michael Tetzschner og Ingjerd Schou da opp saken og uttrykte kraftig irritasjon over stadig ny utvikling i saken, at Sivertsen ikke greide å rydde opp og at saken tok all oppmerksomhet fra politikk.

For Siv Jensen og Frps ledelse ble saken etter hvert ganske enkel: Partiet «for folk flest» kunne ikke stille seg bak og «forsvare» at Sivertsen søkte om, og fikk, etterlønn som ikke ble avkortet mot lønnen han fikk som statssekretær – samtidig folk som feilaktig mottar penger fra Nav risikerer fengselsstraff.

Sivertsen har nå muligheter til å søke etterlønn fordi han står uten jobb. Solberg sa fredag kveld at hun ikke visste om Sivertsen ville søke om det. Og at spørsmål om det bør rettes til Sivertsen.

Sivertsen var ikke tilgjengelig for kommentar fredag kveld.

Sivertsen var statssekretær i Næringsdepartementet da han ble utnevnt som fiskeriminister 24. januar. 14. februar avslørte Dagbladet at han hadde søkt om etterlønn som ordfører til tross for at han hadde fulltidsjobb i departementet. Sivertsen sendte søknaden om etterlønn 24. november – tre uker etter at han ble statssekretær.

Han har også fått kritikk for å ha mottatt dobbel lønn – som statssekretær og ordfører – frem til årsskiftet.

Solberg: – Leit

– Jeg synes selvfølgelig dette er leit, men jeg aksepterer godt hans begrunnelse for dette, og har forståelse for at dette etter hvert ble en veldig vanskelig situasjon, sa statsminister Erna Solberg fredag kveld om Sivertsens avgang.

Hun sier at Sivertsen fortsetter som fiskeriminister inntil videre til en ny fiskeriministre blir utnevnt i Kongen i statsråd.

TERJE BENDIKSBY

Solberg sier at hun tror Sivertsen ville blitt en god fiskeriminister, men at han ikke fikk tid til å bevise dette.

– Man kan ikke gjøre en god jobb dersom man over tid ikke får tid til å gjøre jobben fordi du må svare på andre spørsmål. Og det er den erkjennelsen som Geir Inge har tatt i dag, sier hun.

Hun presiserer imidlertid at Sivertsen ikke burde ha søkt om etterlønn.

– Det innså han også selv, og han har selv beklaget at han har utvist dårlig dømmekraft i den saken og har betalt tilbake de pengene, sier Solberg til NTB.