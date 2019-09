Amundsen vil kaste Raja som Stortingets visepresident

I notatet, som er gjengitt av kanalen , heter det at « Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.».

Stortinget skal konstitueres tirsdag. Det vil si at stortingspresidentene skal velges. I dag er Tone Wilhelmsen Trøen (H) stortingspresident og Raja visepresident.

Per-Willy Amundsen, som er tidligere justisminister og nåværende innpisker for Frp på Stortinget, skriver i notatet at partiet bør vurdere å stille krav til Venstre om at de må stille en annen kandidat, om de ønsker at Frp skal stemme inn en Venstre-kandidat i presidentskapet.

Abid Raja har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sier til kanalen at det er vanskelig å se på notatet som noe annet enn et enkeltutspill, og at han tar det for gitt at Frp forholder seg til avtalene Venstre har med partiet. Frps parlamentariske leder Hans-Andreas Limi sier at Frp har tradisjon for å overholde avtaler mellom partiene.