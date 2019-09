Statsminister Erna Solberg åpnet Construction Citys nye testlab på Ulven i Oslo. Et sted der byggebransjen bruker ordet samhandling i annenhver setning. Helgen var dominert av verbale svingslag i striden mellom Venstre og Frp og der Venstre-politiker Abid Rajas brunbeising av Frp satte sinnene i kok.

Statsministeren ville ikke svare direkte på om kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande bør komme med den unnskyldningen som Frp-leder og regjeringskollega Siv Jensen har forlangt.

– Nå synes jeg faktisk at vi skal komme oss videre. Jeg ga mine meninger om dette i helgen. Jeg mener vi ikke skal drive med karakteristikker av hverandre. Og så synes jeg at regjeringen skal jobbe med regjeringens viktige prosjekter, sa en bestemt Solberg.

Bakgrunnen er Frp-lederen Siv Jensens uttalelse om «snikislamisering» og nestleder Sylvi Listhaugs utspill om at Norge ikke skal ta imot båtmigranter. Før helgen sa Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja til NRK at Frp sprer «brun propaganda», og til Frps krav om beklagelse svarte Skei Grande at «vi har ingen ting å beklage».

Aftenposten skrev mandag at Jensens utspill og krav om at Skei Grande skulle rydde opp, kom etter at statsministeren hadde forsøkt å dempe gemyttene.

Mangler gjennomslag?

– Siv Jensens krav om unnskyldning kom etter at du hadde bedt partene om å roe seg ned, hører de ikke på deg?

– Jeg har sagt det jeg mener om denne saken. Så mener jeg at man ikke skal stemple hverandre. Og jeg har sagt vi bør komme videre med denne saken.

– Synes du at Siv Jensens utspill var «å komme videre,» slik du uttrykker det?

– Men nå synes jeg at vi skal komme videre. Det er mitt svar på dette. Vi har et statsbudsjett som vi skal legge frem. Denne regjeringen har lagt et grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig Norge som skal løse viktige velferdsoppgaver. Folk fortjener at vi holder konsentrasjonen om det, sier statsministeren.

Statsbudsjettet presenteres 7. oktober.

Flere primærstandpunkter

I tiden etter det dårlige valgresultatet, blant andre for Venstre og Frp, har det kommet krav om å profilere primærstandpunkter. Dette har ikke minst vært et økende krav i Frp.

På direkte spørsmål om ikke en sterkere markering av primærstandpunkter vil føre til at kranglene blusser opp mellom regjeringspartnerne, svarte Solberg:

– Jeg mener det er viktig at en viser frem de gjennomslag man har fått i regjeringens politikk. Det skal alle partier få vise når statsbudsjettet kommer. Da tror jeg at venstrefolk, Frp-ere, høyrefolk og KrF-ere vil si at her har vi laget et godt budsjett, som viser retning for landet fremover og som samtidig har ivaretatt de enkelte partienes behov for gjennomslag.