Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen den siste tiden har vist at den ikke kan ta landet igjennom vår tids største utfordring, nemlig klimakrisen.

Det er de mange kampene mellom Venstre og Frp som gjør at regjeringen ikke er i stand til å møte krisen, mener han.

Men han peker også på flere saker.

Mens Amazonas brenner, har Norge inngått en handelsavtale med Brasil. Det skjedde samtidig med at en rekke europeiske land forsøkte å presse Brasils lederskap til å ta brannene i Amazonas på alvor.

Støre sier at Ap ikke uten videre vil støtte denne avtalen når den legges frem for Stortinget, men at de først vil studere den nøye.

Hva mener regjeringen?

Ap-lederen er også bekymret for at den interne uenigheten i regjeringen svekker regjeringen og dermed Norges evne og muligheter til å ta klimautfordringene på alvor.

Ifølge Støre finnes det flere eksempler på intern uenighet som skaper problemer i klimapolitikken.

Han viser til at man så dette tydelig i bomkrisen, der statsministeren måtte stille kabinettsspørsmål overfor egne regjeringspartnere for å få til enighet.

– Nå ser vi at Frp og Venstre river dette kompromisset fra hverandre for åpen scene, sier Ap-lederen.

Kutte her eller der?

– Internt i regjeringen er man heller ikke enige om hvorvidt en skal kutte utslipp hjemme eller ute, sier Støre og viser til et oppslag i Dagbladet i juni der klimaminister Ola Elvestuen sier at Norge skal Norge 90–95 prosent av alle klimagassutslippene i Norges innen 2050. Dette skulle gjøres uten kvotekjøp, sier Støre.

Han minner om at statsministeren like etter rykket ut og sa at hun «ikke ville være like bombastisk.»

Støre viser til striden rundt drivstoffavgiftene ved budsjettet i 2016, der det også ble brukt ultimatum i en strid mellom Frp og Venstre.

Han viser også til utspill fra klimaministeren om å verne Barentshavet. Han sa i et intervju med Dagbladet at regjeringen legger frem forvaltningsplan for Barentshavet neste år.

Hva med Barentshavet?

– Der må vi sette en tydelig og streng grense for oljeaktivitet mot nord, sa Venstre-statsråden.

Til nettstedet Sysla sa statsminister Erna Solberg tirsdag at klimaminister Ola Elvestuen (V) ikke står for regjeringens politikk når han sier han vil verne Barentshavet for oljeleting.

– Dette vitner om en regjering som ikke tar lederrollen i klimapolitikken. Medlemmer av samme regjering mener i hytt og vær, sier Støre.

Ap kommuner skal kutte – men hvor mye?

Han viser til at Ap har gjort klima til en hovedsak i denne valgkampen og at partiets ordførerkandidater har forpliktet seg til å jobbe for å få ned utslippene.

– Har Ap formulert et mål som kommunene skal oppnå?

– Det er ikke mulig, fordi kommunene er så ulike. Men de forplikter seg på de områdene de kan gjøre noe med som bygg og anlegg, fyring, avfallshåndtering og energitilførsel, sier Ap-lederen.

Støre sier at Ap har detaljert klimabudsjett og trekker frem karbonfangst og lagring som et eksempel der Ap har ønsket å satse, mens regjeringen nøler.