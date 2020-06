100 millioner kroner til fleksible tilbud på universiteter og høyskoler

– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Tverrfaglige studietilbud i retning det grønne skiftet, teknologi og helse har vært prioriterte områder, heter det i pressemeldingen.

Satsingen skal gi studenter et tilbud også utenfor campus, ved hjelp nettstudier og deltidsordninger.

– For mange er det vanskelig å kombinere studier med jobb og familie. Siden disse pengene skal gå til tilbud som er på deltid og basert på samlinger og nettundervisning, kan flere ta utdanning der de bor og bidra med viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Asheim.