Alle de involverte partiene legger vekt på at det er svært viktig for hele oljebransjen at det er et bredt kompromiss, som vil bli stående selv om landet bytter regjering.

Alle partiene unntatt SV, Rødt og MDG står bak enigheten.

Kompromisset blir langt dyrere for samfunnet, sammenlignet med Regjeringens opprinnelige forslag. Det viktigste er at den såkalte friinntekten økes fra 20 prosent til 24 prosent.

(Se faktaboks for de viktigste endringene.)

Ingen gavepakke til oljeselskapene

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier at det ikke var omsorg for oljeselskapene som ligger bak forhandlingsviljen.

– Det som hele tiden har vært et ønske har vært å utsette innbetaling av skatt, sier hun.

Det viktigste har vært å utløse nye prosjekter, sier hun.

Også Senterpartiets Marit Arnstad sier at det ikke er oljeselskapene, men de ansatte, hun har omsorg for.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at det er veldig viktig med et bredt kompromiss.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag sier han at det viktigste har vært å sikre arbeidsplassene.

Kompromisset vil gi økt lønnsomhet i nye prosjekter. Det vil gjelde prosjekter som innleveres innen 2022 og godkjennes innen 2023.

Ifølge Helleland vil kompromisset «bygge en bro til fornybarsamfunnet».

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at kompromisset vil redde tusenvis av arbeidsplasser. Han sier at det kan komme «titusenvis av arbeidsplasser ut av den enigheten vi legger frem i dag».

Han sier at det er en «sjanse det politiske Norge ikke kan la gå fra seg». Målet er å utvikle teknologi som vil gjøre verden grønnere.

Innen 2030 skal utslippene fra norsk sokkel halveres. Han legger også vekt på at det skal være «norske jobber» som kommer ut av tiltakene.

Han sier at det skal revurderes å ilandføre gass i Finnmark.

Fakta: Dette er de viktigste punktene i enigheten: Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.

Friinntekten settes til 24,0 pst. innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor PUD/PAD er innlevert innen 31.12.2022, og godkjent innen 31.12.2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt frem til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.

Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.

Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

Det skal legges frem forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner.

Venstres Terje Breivik er glad for kompromisset, selv om han synes regjeringens opprinnelige forslag var bedre.

Han sier at det viktigste for Venstre har vært det grønne skiftet.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier at kompromisset skal være med å skape «fremtidens Norge».

Nye beregninger

Midt i innspurten av krevende forhandlinger på Stortinget la Finansdepartementet en ny beregning på bordet som ble anslått tilk å koset 4 milliarder. Det endelige tallet ble altså 8 milliarder kroner.

Har forhandlet på overtid

Regjeringspartiene har siden før pinse forhandlet med Ap, Sp og Frp om krisehjelp i form av utsatt skatt til oljeindustrien. SV forlot forhandlingene forrige uke.

Da forhandlingene gikk på overtid torsdag, var stridens kjerne at Frp og Sp også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene.

Regjeringen har foreslått å la oljeselskapene skrive av investeringer umiddelbart på særskatten for petroleumsvirksomhet. I dag trekkes verdien av investeringene fra skatten i løpet av seks år. I sum ville regjeringens forslag frigi rundt 100 milliarder kroner i utsatt skatt for den kriserammende industrien.

Senterpartiet og Frp har derimot ønsket direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. Grepet betyr grovt sagt at oljeindustrien får utsatt selskapsskatt.

Det fikk ikke opposisjonen fått gjennomslag for.

På fredag signaliserte Ap at også de kunne støtte dette. Ap, Sp og Frp har flertall på Stortinget, men regjeringen satte hardt mot hardt og statsminister Erna Solberg (H) advarte i helgen mot denne løsningen.

Regjeringen fryktet smitteeffekter til andre næringer og at grepet vil kunne «uthule selskapsskatten på sikt».

For Ap var det viktig å finne frem til en løsning sammen med Høyre, for å sikre at rammebetingelsene til oljenæringen ikke er avhengig av skiftende flertall etter valg.

Koster milliarder

I løsningen blir selskapsskatten ikke rørt, mens friinntekten blir økt i stedet.

I sitt opprinnelige forslag halverte regjeringen friinntekten til 10 prosent. Men etter forhandlingene er friinntekten økt til 24 prosent.

Derfor blir løsningen Stortinget ser ut å samle seg om, en god del dyrere enn regjeringens.

Grovt forklart er det slik at økt friinntekt gir skattelette, mens de foreslåtte endringene i avskrivningsreglene i hovedsak gir utsatt skatt.

Det ligger også an til flertall for at ordningen skal evalueres i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, altså høsten 2021, og en endelig evaluering tidlig i 2023.

Fakta: Oljeskatten * Petroleumsselskapene har i tillegg til selskapsskatt på 22 prosent en særskatt på 56 prosent, som ikke er ment å gjøre det mindre lønnsomt å investere. * I særskatten gis det derfor et ekstra kapitalfradrag for å hindre denne effekten, og dette fradraget kalles friinntekt. * Friinntekten kompenserer selskapene for at de ikke får fradrag for hele investeringskostnaden med en gang. (Kilde: Finansdepartementet)

Utvider perioden

Flertallet vil gi de midlertidige endringene i oljeskatteregimet lenger varighet enn det regjeringen har foreslått. Regjeringen vil egentlig begrense det nye regimet til prosjekter som det ble levert inn planer for, såkalte PUD og PAD-er, ut 2021, men bare for investeringer ut år året 2024.

Nå skal det ligge an til at denne perioden blir utvidet med prosjekter man har levert planer for innen utgangen av 2022, altså at denne perioden forlenges med ett år, og at det nye skatteregimet da vil gjelde for hele utbyggingsperioden.