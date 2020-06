Midt i innspurten av krevende forhandlinger på Stortinget la Finansdepartementet en ny beregning på bordet. Kompromisset om endringer i skatteregimet for oljeindustrien blir dobbelt så dyrt som tidligere antatt.

NTB omtalte kompromissforslaget tidligere mandag, og da var det anslått å koste 4 milliarder kroner.

Det nye estimatet ligger på rundt 8 milliarder kroner, får Aftenposten opplyst.

I kompromissforslaget økes blant annet den såkalte friinntekten fra dagens 20,8 prosent til 24 prosent.

Petroleumsselskapenes særskatt er på 56 prosent og kommer i tillegg til selskapsskatten på 22 prosent, til sammen 78 prosent.

Friinntekten er et spesialfradrag oljeselskapene får ved beregning av særskatten.

En annen grunn til at løsningen blir dyr, er at Stortinget vil gå inn for å redusere oljeselskapenes rentekostnader.

LES OGSÅ (Økonomi fra E24): Slik blir den nye oljeskatten

Presenterer enighet klokke 15.30

Ap, Sp, Frp og regjeringspartiene vil presentere enigheten klokken 15.30 mandag i Stortingets vandrehall.

Forhandlerne gikk fra mandagens andre møte uten å ville røpe noe om hva de har kommet frem til i forkant av denne pressekonferansen.

Men Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, bekreftet at alle de seks partiene ville stille.

Har forhandlet på overtid

At det gikk mot enighet ble klart etter mandagens første forhandlingsmøte på Stortinget. Regjeringspartiene har siden før pinse forhandlet med Ap, Sp og Frp om krisehjelp i form av utsatt skatt til oljeindustrien. SV forlot forhandlingene forrige uke.

Da forhandlingene gikk på overtid torsdag, var stridens kjerne at Frp og Sp også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene.

Regjeringen har foreslått å la oljeselskapene skrive av investeringer umiddelbart på særskatten for petroleumsvirksomhet. I dag trekkes verdien av investeringene fra skatten i løpet av seks år. I sum ville regjeringens forslag frigi rundt 100 milliarder kroner i utsatt skatt for den kriserammende industrien.

Senterpartiet og Frp har derimot ønsket direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. Grepet betyr grovt sagt at oljeindustrien får utsatt selskapsskatt.

Dette har ikke opposisjonen fått gjennomslag for.

På fredag signaliserte Ap at også de kunne støtte dette. Ap, Sp og Frp har flertall på Stortinget, men regjeringen satte hardt mot hardt og statsminister Erna Solberg (H) advarte i helgen mot denne løsningen.

Regjeringen frykter smitteeffekter til andre næringer og at grepet vil kunne «uthule selskapsskatten på sikt».

For Ap var det viktig å finne frem til en løsning sammen med Høyre, for å sikre at rammebetingelsene til oljenæringen ikke er avhengig av skiftende flertall etter valg.

Koster milliarder

I løsningen blir selskapsskatten ikke rørt, mens friinntekten blir økt i stedet.

I sitt opprinnelige forslag halverte regjeringen friinntekten til 10 prosent. Men etter forhandlingene er friinntekten økt til 24 prosent.

Derfor blir løsningen Stortinget ser ut å samle seg om, en god del dyrere enn regjeringens.

Grovt forklart er det slik at økt friinntekt gir skattelette, mens de foreslåtte endringene i avskrivningsreglene i hovedsak gir utsatt skatt.

Det ligger også an til flertall for at ordningen skal evalueres i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, altså høsten 2021, og en endelig evaluering tidlig i 2023.

Fakta: Oljeskatten * Petroleumsselskapene har i tillegg til selskapsskatt på 22 prosent en særskatt på 56 prosent, som ikke er ment å gjøre det mindre lønnsomt å investere. * I særskatten gis det derfor et ekstra kapitalfradrag for å hindre denne effekten, og dette fradraget kalles friinntekt. * Friinntekten kompenserer selskapene for at de ikke får fradrag for hele investeringskostnaden med en gang. (Kilde: Finansdepartementet)

Utvider perioden

Flertallet vil gi de midlertidige endringene i oljeskatteregimet lenger varighet enn det regjeringen har foreslått. Regjeringen vil egentlig begrense det nye regimet til prosjekter som det ble levert inn planer for, såkalte PUD og PAD-er, ut 2021, men bare for investeringer ut år året 2024.

Nå skal det ligge an til at denne perioden blir utvidet med prosjekter man har levert planer for innen utgangen av 2022, altså at denne perioden forlenges med ett år, og at det nye skatteregimet da vil gjelde for hele utbyggingsperioden.