Terje Søviknes bekrefter: Trer til side om Ketil Solvik-Olsen vil bli nestleder i Frp

Frp-nestleder Terje Søviknes vil ikke hindre Ketil Solvik-Olsen et comeback i Frp-toppledelsen.

2. nestleder Terje Søviknes (bildet) stiller seg ikke i veien dersom Ketil Solvik-Olsen ønsker å bli nestleder i Frp igjen. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Nå nettopp

(Stavanger Aftenblad): 2. nestleder Terje Søviknes er ikke på valg før til neste års landsmøte i Fremskrittspartiet.

– Ser du fortsatt på dette som et vikariat?

– Det får vi ta når det nærmer seg, men jeg har sagt at jeg er uaktuell for stortingslisten i Vestland Frp. Klart, jeg gikk inn da Ketil dro til USA i 2018. Da sto vi foran et kommunevalg. Da var det veldig naturlig at partiet fant en nestleder med en base i kommunepolitikken. Til neste år står vi foran stortingsvalget. Det er mye som taler for, hvis Ketil ønsker det, at han da trer inn igjen.

– Du kommer ikke til å stå i hans vei?

– Nei, gjør ikke det. Hvis han ønsker det, trer jeg til side. Selvfølgelig finnes det andre gode kandidater, men han har vært veldig tydelig på sine ambisjoner, og partiet trenger en Ketil Solvik-Olsen i storform, sier Søviknes.

– Blir det en exit for deg på riksnivå?

– Det er ikke gitt. Det får tiden vise, sier Søviknes.

Ketil Solvik- Olsen har åpnet for en retur til Stortinget. Han ligger an til å kapre førsteplassen på Rogaland Frps nominasjonsliste til stortingsvalget neste år. Listen blir ikke klar før i desember. Nå er altså spørsmålet om han også er aktuell for å komme tilbake i partiledelsen. Han var andre nestleder før han flyttet til USA for en periode.

Stortinget? Ikke det helt store ...

Dagens andre nestleder Terje Søviknes sier følgende om å sitte på Stortinget.

– Stortinget har ikke hatt den største tiltrekningskraften på meg. Jeg var innom Stortinget som vararepresentant på 1990-tallet. Men for meg har Stortinget aldri vært det helt store. Jeg har trivdes best lokalt i kommune og fylke. Det synes jeg er mer spennende, sier han og fortsetter:

– Stortingslivet, spesielt hvis du sitter i opposisjon, er i praksis å jage medieoppslag og gjennomføre ganske rituelle debatter for tom sal. Klart, det er landets nasjonalforsamling, men det har ikke trigget meg like mye, sier Søviknes.

– Jeg har trivdes godt i lokalpolitikken, og jeg fikk to muligheter i regjering, selv om den siste perioden ble veldig kort, sier Søviknes.

Terje Søviknes (t.v.) satt i regjering med Ketil Solvik-Olsen. Lise Åserud / NTB scanpix

Bidrar gjerne i regjering

Han var olje- og energiminister fra desember 2016 til august 2018 og var ordfører i daværende Os kommune da han ble utnevnt som eldre- og folkehelseminister 18. desember 2019. Allerede 24. januar i år var det slutt da Frp gikk ut av regjering.

– Hvis det dukker opp en rolle i regjeringen igjen, sier jeg ikke nei til det. Det kan være interessant. Jeg sitter i sentralstyret og føler jeg har noe å bidra med fra sentrale funksjoner.

– Kan Frp bli størst i Norge?

– Potensialet er der. Vi skal ikke så langt tilbake i tid før vi var helt i toppen på meningsmålinger. Ambisjonsnivået bør absolutt ligge der, men etter at vi gikk ut av regjering, har vi konsentrert oss om å bygge parti og styrke laget før det kommende valget. Nå legger vi strategien og utarbeider nytt program. Det er spennende etter seks år i regjering, sier han.