Stortingspresidenten ville ikke blitt avslørt av sin egen gransking

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har vært med på å bestemme at det er regelverket, og ikke enkeltsaker, som skal gjennomgås. Flere partier krever at mandatet endres.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er øverste ansvarlig for å rydde opp i Stortingets pendlerbolig-rot.

Nå nettopp

I høst varslet Stortingets ledelse full gjennomgang av regelverket for pendlerboligene. Det skjedde etter Aftenpostens mange avsløringer om politikernes stortingsleiligheter.

For en uke siden ble det endelige mandatet for det eksterne utvalget som skal gjennomgå saken, vedtatt av Stortingets presidentskap. Her slås det fast at det er regelverket som skal gjennomgås.

Som stortingspresident er Eva Kristin Hansen (Ap) øverste ansvarlig for mandatet. Denne uken ble hun selv avslørt. Adresseavisen avdekket at Hansen i tre år fikk gratis bolig fra Stortinget selv om hun eide hus i nærheten av Oslo.

Denne saken ville ikke ha blitt avdekket av Stortingets utvalg. I mandatet står det ingenting om at enkeltsaker skal sjekkes. Det reagerer flere partier på.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn