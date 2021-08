Ap dobbelt så store som Sp i ny måling. Solid flertall for Støres drømmeregjering.

Velgere forlater Sp. Men partiets tilbakegang er mindre enn Aps vekst. Derfor er det fortsatt solid rødgrønt flertall – også uten MDG og Rødt.

Trygve Slagsvold Vedum var til stede da han og hans partifelle Jan Bøhler skulle lansere sin bok «Nær folk». Så måtte han kommentere enda en dårlig måling.

23. aug. 2021 18:19 Sist oppdatert nå nettopp

Sp går tilbake med 4,3 prosentpoeng og ender på 12-tallet på Norstats siste partibarometer for Aftenposten. Det er tredje måling på kort tid der partiet faller markant.

Dette er dårlig nytt for Sps statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum. Men det er godt nytt for Ap. Jonas Gahr Støre kan glede seg over at Ap gjør et byks oppover som er større enn Sps tilbakegang. Ap nærmer seg 27 prosent. Utslagene for disse to partiene er større enn feilmarginen.