Over 300 au pair-søknader ligger på vent: – Vil vurdere overgangsordninger

Over 300 au pair-søknader ligger ubehandlet hos UDI. Samtidig jobber Justisdepartementet med avvikling av ordningen.

Au pairen Anne Wanderi driver med såkalt «lett husarbeid» hver dag, som å støvsuge og fylle på oppvaskmaskinen.

Nå nettopp

Justisdepartementet er nå i gang med å se på hvordan de skal avvikle au pair-ordningen og sier de vil komme med et forslag på et senere tidspunkt.

Regjeringen nedfelte nemlig at de skal avvikle ordningen i Hurdalsplattformen. Sammen med SV har de flertallet på sin side.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål (Ap), er kritisk til ordningen og mener den ikke lenger oppfyller sin hensikt.

– Formålet med ordningen er kulturutveksling, men i realiteten er dette blitt en ordning der det kommer damer, først og fremst fra Filippinene, for å fungere som hushjelp og barnepasser til en billig penge, sier hun.



Astrid Bergmål er kritisk til au pair-ordningen.

Les også Slutt å kalle au pairer for billig arbeidskraft

Vil ha forbedringer, ikke forbud

Caritas har siden 2017 drevet et au pair-støttesenter på oppdrag fra UDI. Der kan au pairer få råd, støtte og oppklaringer rundt regelverket.

Organisasjonen sier de ikke kjenner seg igjen i regjeringens beskrivelse av ordningen.

De mener ordningen er svært viktig for au pairene ettersom det er en av få muligheter de har til å oppleve det å bo i et europeisk land. De ønsker heller en rekke forbedringer, som bl.a. tilsyn, og at det blir enklere å bytte vertsfamilie.

Lederen for støttesenteret, Lara Isabel Tudurí Berg, sier at rundt 3–4 prosent av henvendelsene de får årlig, handler om problemer mellom vertsfamilie og au pair.

Hun nevner dårlig kjemi, mangel på kommunikasjon og for mye arbeid som noen eksempler.

Kristin Velure Strøm (t.v.) sier organisasjonen ikke kjenner seg igjen i regjeringens beskrivelse av ordningen.

343 familier venter på au pair

Ifølge tall fra UDI er det, til og med 22. november, 343 au pair-søknader som ennå ikke er avgjort. Totalt er 272 av søkerne fra Filippinene, 25 er fra Thailand, og 6 er fra Vietnam.

Departementet opplyser at de bare behandler søknader fra au pairer som allerede befinner seg i Norge av ulike årsaker, eller som er unntatt fra innreiserestriksjonene.

De resterende søknadene vil ikke bli behandlet før innreiserestriksjonene blir opphevet. Det gjelder en del av disse søknadene, opplyser UDI.

Les også Au pair-ordningen skal avvikles: – Var redningen for min situasjon

Bergmål understreker at au pair-ordningen fortsatt går som normalt. Hun kan ikke komme med noen dato for når søknader ikke lenger vil bli tatt imot eller behandlet.

– Når det gjelder ubehandlede søknader som ligger hos UDI, så vil vi aldri legge oss opp i utfallet av enkeltsaker. Det har vi ikke adgang til. Saksbehandlingen løper som vanlig etter gjeldende regler inntil det kommer nye regler.

Det betyr at foreløpig må au pairene og vertsfamiliene vente på at grensene åpner igjen slik at søknadene kan bli behandlet.

– Vi er i gang nå med å se på hvordan vi kan gjøre dette på en skikkelig måte, og vi er opptatt av å ta hensyn til de au pairene som allerede er her. Vi vil komme tilbake med forslag til hvordan avviklingen kan gjøres, herunder vil vi også vurdere overgangsordninger, sier statssekretæren.

På spørsmål om hva slags overgangsordninger som kan være aktuelt, svarer Bergmål at hun ikke kan si noe mer konkret nå.

Fakta Au pair-ordningen Formålet med ordningen fra 1969 er kulturutveksling for ungdom mellom 18–30 år.

Au pairen skal bo hos en vertsfamilie for å få bedre kjennskap til landet, språket og kulturen.

Vertsfamilien skal betale for mat, forsikring og norskopplæring.

Au pairen skal ikke jobbe mer enn 30 timer i uken. Såkalt «lett» husarbeid som barnepass, rydding og matlaging er tillatt.

Au pairen kan ikke oppholde seg mer enn to år som au pair i samme land.

I Norge får au pairene får 5900 kr i lommepenger før skatt og har rett på feriepenger. Beløpet har vært uendret siden 2019.

Regelbrudd kan føre til utestengelse for vertsfamilien eller at oppholdstillatelsen til au pairen blir trukket tilbake. Kilde: UDI, Caritas Vis mer

Anne Wanderi har jobbet som au pair for til sammen tre familier, i både Danmark og Norge.

Kjenner seg ikke igjen i historiene

Anne Wanderi har vært au pair i Norge i ett år, men har tidligere jobbet som au pair i Danmark.

Hun kjenner seg ikke igjen i historiene om misbruk, men sier at ordningen bør endres slik at det blir vanskeligere å misbruke den. Hun innrømmer å ha hørt andre au pairer klage på arbeidsforhold.

– Ordningen kan bli misbrukt på grunn av misforståelser, som å jobbe mange timer og ikke å ha fritid. Mesteparten av tiden tror jeg problemene i ordningen kommer mest fra kommunikasjonsfeil. Jeg var heller ikke god i å kommunisere da jeg først var au pair, sier Wanderi.

– Jeg føler jeg er blitt mer selvstendig

Wanderi er klar på at hun har hatt gode erfaringer med sine vertsfamilier som au pair. Hun og vertsfamilien aktivt bidrar i en kulturutveksling, mener hun.

– Du skaper en tilknytning til andre som du aldri ellers ville ha møtt, du blir en del av noe, sier Wanderi.

Hun har selv opplevd au pair-ordningen som svært positiv. Hun sier at ordningen er spesielt bra for unge mennesker som ellers ikke ville ha kunne reist for å oppleve andre kulturer.

– Det å være i dette veldig mangfoldige miljøet, og å måtte utfordre meg selv tror jeg har gjort meg til et bedre menneske, sier Wanderi.

Wanderi synes det er synd ordningen skal avskaffes, og vil i likhet med Caritas ha en rekke forandringer.

Hun legger til at læringskurven har vært bratt i møte med et nytt land. Til tross for dette er hun fornøyd.

– Jeg føler jeg er blitt mer selvstendig, og jeg har lært mye. Du lærer å administrere en husholdning og har fått en dypere forståelse for oppdragelsesstiler gjennom vertsfamiliene. Det er en ganske kul ferdighet å ha, for det kommer til å hjelpe meg i fremtiden.

Den dagen Wanderi er ferdig som au pair, planlegger hun å dra hjem til Kenya for å begynne på en mastergrad i design.

For henne nærmer slutten som au pair seg, i alle fall i Norge. Det gjør også au pair-ordningen.