De har bakgrunn fra Kvinnefronten, Opplysningen og fagbevegelsen. Her er det historiske laget Bjørnar Moxnes får med seg på Tinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes får med seg en ung og kvinnedominert gruppe til Løvebakken.

Rødt har gjort sitt beste valg i historien. Det betyr at partileder Bjørnar Moxnes får selskap av syv partikolleger på Stortinget de neste fire årene.

– Etter å ha gjennomført tidenes grasrotvalgkamp har vi endelig oppnådd det gjennombruddet vi har jobbet for i snart ti år, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Med 4,7 prosent av stemmene i årets valg greide dermed Rødt å komme seg over sperregrensen som første nye parti etter at den ble innført i 1989.

Så langt i Rødts historie, er Moxnes den eneste fra partiet som har vært stortingsrepresentant. Det endrer seg nå.

De mer enn 135.000 stemmene i årets valg gjør at antall representanter fra Rødt på Stortinget vokser fra én til åtte. Men hvem de åtte blir, er ikke helt avgjort.

En fintelling av stemmer i Nordland valgdistrikt kan få konsekvenser for fordelingen av utjevningsmandater over hele Norge. Rødt vil uansett få åtte mandater på Stortinget, men slik det ser ut nå, kan Geir Jørgensen (49) fra Rødt i Nordland kunne erstatte Hanne Lise Fahsing som lenge så ut til å få plass i Rødts stortingsgruppe.

Det er en bunnsolid gruppe som vil møte for Rødt på Stortinget fremover, ifølge Moxnes, som er dypt takknemlig for å få med seg partikollegene til Løvebakken de neste fire årene.

Men hvem er de?

Disse blir med Moxnes på Tinget

Seher Aydar (32)

2.-kandidat Oslo.

Var leder i Rød Ungdom 2012–2014. Aydar har også bakgrunn fra Kvinnefronten og har vært leder i Agenda X. Hun har også vært leder i Solidaritet med Kurdistan. Siden 2017 er hun Rødts første vararepresentant på Stortinget.

Hun jobber som politisk rådgiver for Rødt på Stortinget med ansvar for helse, barnehage og høyere utdanning. Hun er Rødts andre representant på Oslobenken.

Seher Aydar.

Hanne Lise Fahsing (47)*

1.-kandidat Nord-Trøndelag.

Arbeider som kundeveileder ved Opplysningen 1881. Hun er organisert i El og IT Forbundet. Fahsing representerer også Rødt i kommunestyret i Namsos. Hun har vært spesielt opptatt av arbeidet for et seriøst arbeidsliv og mindre forskjeller. Hun er valgt inn fra Nord-Trøndelag.

* Kan ryke ut etter fintellingen som pågår flere steder i landet. Hun vil da erstattes av Geir Jørgensen (49), fra Rødt i Nordland, som vil komme inn på et utjevningsmandat.

Hanne Lise Fahsing.

Geir Jørgensen (49)*

Bor i Hadsel og jobber som regionssekretær for Nord-Norge i Naturvernforbundet. Han har mange år i kommunestyret i Hadsel bak seg.

Siden 2019 har han representert Rødt på fylkestinget i Nordland. Han er særlig opptatt av fiskeripolitikk og kystfiske.

* Kan komme inn etter fintellingen som pågår flere steder i landet. Han vil da erstatte Hanne Lise Fahsing.

Geir Jørgensen.

Hege Bae Nyholt (43)

1.-kandidat Sør-Trøndelag.

Utdannet barnevernspedagog med en master i Tverrfaglig kulturstudier med spesialisering i kjønn og etnisitet, og etterutdanning som barnehagepedagog. Hun er organisert i Fellesorganisasjon der hun er møtende vara i distriktsstyret i Trøndelag.

Nyholt har også hatt et langvarig engasjement for Palestina, har jobbet særlig med solidaritetsarbeid i Libanon og på Vestbredden gjennom Palestinakomiteen. Siden 2019 representerer hun Rødt på fylkestinget. Hun er valgt inn fra Sør-Trøndelag.

Hege Bae Nyholt.

Sofie Marhaug (31)

1.-kandidat Hordaland.

Bakgrunn fra Rød Ungdom. Hun er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap, og midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen. Hun er organisert i Norsk Tjenestemannslag.

Marhaug ble valgt inn i bystyret i Bergen i 2011, der hun har vært gruppeleder for Rødt siden 2015. Hun er valgt inn fra Hordaland.

Sofie Marhaug.

Mímir Kristjánsson (35)

1.-kandidat Rogaland.

Fra 2006–2008 var han leder i Rød Ungdom. Fra 2019 har han vært gruppeleder for Rødt i Stavanger bystyre. Kristjánsson har bakgrunn som journalist i avisen Klassekampen og har skrevet flere kritikerroste bøker. Han er valgt inn fra Rogaland.

Mímir Kristjánsson.

Tobias Drevland Lund (25)

1.-kandidat Telemark.

Studerer statsvitenskap ved UiO. Han har tidligere jobbet i dagligvarebransjen. Lund var leder i Rød Ungdom 2018–2020.

Han var kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Kragerø for perioden 2015-2019, og har representert Rødt på fylkestinget i Vestfold og Telemark. Han er valgt inn fra Telemark, og er den nest yngste representanten i det nye Stortinget.

Tobias Drevland Lund.

Marie Sneve Martinussen (35)

1.-kandidat Akershus.

Samfunnsøkonom og nestleder i Rødt. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen og har blant annet vært Russlandsekretær i Natur og Ungdom.

Sneve Martinussen har også spilt bass i bandet Mylittlepony, og har medvirket på flere plateutgivelser. Hun har vært pådriver for Rødts festival Popvenstre, som blander politikk og kultur.

I 2012 ble hun valgt til nestleder i Rødt. Siden 2017 har hun hatt permisjon fra jobben som rådgiver i Miljødirektoratet for å jobbe fulltid for Rødt. Hun er valgt inn fra Akershus.

Nestleder Marianne Sneve Martinussen.

– Rødt er blitt en folkebevegelse

Bare siden valgnatten har partiet fått over 1000 nye medlemmer, ifølge partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

– Rødt er blitt en folkebevegelse mot økte forskjeller, for en rettferdig og kraftfull klimapolitikk. Og vi har fortsatt plass til mange, mange flere, sier Moxnes om medlemsveksten, og fortsetter:

– Nå gyver vi løs på arbeidet med å få ned forskjellene, kaste ut profitørene av velferden og gjenreise det organiserte arbeidslivet.

Fakta Rødts stortingsgruppe Det nye Stortinget består av 53,3 prosent menn og 46,7 prosent kvinner. Rødts stortingsgruppe består av 37,5 prosent menn og 62,5 prosent kvinner. (50–50 dersom Jørgensen får plassen) Gjennomsnittsalderen på det nye Stortinget er 46,5 år. Gjennomsnittsalderen i Rødts stortingsgruppe er 35,8 år. (36,1 år dersom Jørgensen får plassen) Tobias Drevland Lund er den nest yngste representanten på det nye Stortinget. Vis mer

Jubelscener på Rødts valgvake, under det historiske valget mandag kveld.

Millionvalg

Med åtte stortingsrepresentanter følger det også en økonomisk gevinst for Rødt. De ligger an til å få nesten 10 millioner kroner mer i støtte fra Stortinget – årlig.

De siste fire årene har Rødt fått nærmere 850.000 kroner i støtte for sin ene representant, i tillegg til grunntilskuddet på mer enn 5 millioner kroner, opplyser Stortinget på sine nettsider.

Med åtte representanter vil representanttilskuddet øke til nesten 6,8 millioner kroner.

I tillegg til gruppetilskuddet vil Rødt heretter også få opposisjonstillegget, som gis til grupper med to eller flere representanter som ikke er i regjering.

Dette er på drøyt 3,2 millioner kroner, årlig.

Dermed øker den årlige utbetalingen fra 5,9 millioner til 15,2 millioner kroner.