Dette dokumentet viser at Stortinget fikk vite om skatteplikt på pendlerbolig allerede i 2003

Stortingets ledelse sier det er helt nytt for dem at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerboligen. Et 18 år gammelt dokument viser noe annet.

Her fikk Stortingets administrasjon vite at statsråder uten utgifter til bolig på hjemstedet må skatte av fri bolig fra staten. Likevel har flere stortingspolitikere sluppet skatt.

20. sep. 2021 14:54 Sist oppdatert nå nettopp

127 politikere har fått dekket pendlerbolig i Oslo denne stortingsperioden. 95 prosent av dem er folkeregistrert i egen bolig langt unna Stortinget. Men etter at Aftenposten avdekket at Stortinget praktiserer skattereglene feil, har flere kontaktet stortingsadministrasjonen for å finne ut om de skulle ha skattet av pendlerboligen.

– Dersom man ikke har merkostnader til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt, uttalte seksjonsleder Lene Ringså i Skatteetaten for en uke siden.

Både politisk og administrativ ledelse i Stortinget har sagt at denne forståelsen av regelverket er helt ny for dem.

– Det er nytt for oss at skattefritak på pendlerbolig forutsetter merkostnader på hjemstedet for stortingsrepresentanter, uttalte stortingsdirektør Marianne Andreassen.

I helgen sa stortingspresident Tone Trøen at kravet om boutgifter for å slippe skatt var «en helt ny opplysning» for henne. Hun benyttet anledningen til å kritisere Skatteetaten.

– Jeg skulle nok ønske meg at de hadde gjort denne avklaringen på et tidligere tidspunkt, sa hun.

Aftenposten kan i dag avdekke at Stortinget allerede for 18 år siden ble kjent med at politikerne må ha utgifter til bolig på hjemstedet for å slippe skatt på pendlerboligen.

Regelverket for skattlegging av politikernes pendlerboliger har vært uendret siden.

Det er helt utrolig at Stortinget gjør sånne feil, og at de ikke er mer profesjonelle enn som så. Det vekker reaksjoner i mitt fagmiljø. Eivind Furuseth Skatteekspert