Ukrainas ambassadør: 100–150 nordmenn har vervet seg til krigen i Ukraina

Mellom 100 og 150 nordmenn befinner seg i eller er på vei til Ukraina for å kjempe mot Russland, hevder Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsiuk.

Den ukrainske ambassadøren i Norge Vjatsjeslav Jatsiuk ga den norske pressen informasjon fra ukrainske myndigheter.

NTB-Marie De Rosa

Nå nettopp

– Vårt røffe estimat tilsier at tallet er på mellom 100 og 150 norske borgere som er der nå, eller som er på vei til frontlinjen, sa Jatsiuk på en pressebriefing på den ukrainske ambassaden i Oslo tirsdag formiddag.

Utenfor ambassaden var det lagt ned blomster og støtteerklæringer til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret europeere med kamperfaring om å slutte seg til de ukrainske styrkene for å kjempe mot Russlands invasjon.

Jatsiuk har tidligere fortalt at ambassaden har fått mange spørsmål fra nordmenn som er interessert i å kjempe på Ukrainas side i krigen mot Russland.

Ambassaden bistår disse med informasjon, forteller Jatsiuk.

– Vi driver ikke med rekruttering. Men vi hjelper med informasjon og assistanse, sier han.

– Voksne

Ifølge Jatsiuk har responsen på Zelenskyjs oppfordring vært enorm – ikke bare i Norge og Europa, men også i USA, Canada og Australia. Ambassadøren hevder at så mange som 20.000 frivillige fra 52 land hittil har reist til den ukrainske frontlinjen.

– Dette er ikke såkalte eventyrere på jakt etter en opplevelse. Det er voksne borgere med familie og barn, sier ambassadøren.

Jatsiuk understreker at ukrainske myndigheter gjør grundig research på dem som nå verver seg til krigen. Ifølge ambassadøren er de først og fremst ute etter personer med militær eller medisinsk-militær bakgrunn.

– Vi vil ikke utsette nordmenn for risiko, sier han.

– Men de med militær bakgrunn, som var i Irak eller Afghanistan, er det mange av i Norge. De kommer til Ukraina, sier Jatsiuk.

Disse blir del av en egen, internasjonal legion av frivillige i Ukraina, ifølge Jatsiuk.

Støre advarer

Statsminister Jonas Gahr Støre har på sin side bedt nordmenn om å tenke seg grundig om før de drar til Ukraina for å kjempe.

– Jeg skjønner veldig godt nordmenns engasjement når man ser at et europeisk land blir offer for en angrepskrig fra en militær stormakt, men jeg vil advare folk mot det – krig er brutalt, og det er ikke et ansvar norske myndigheter kan ta. Hvis enkeltmennesker vil gjøre det, må de tenke veldig nøye gjennom det, sier Støre til NTB tirsdag.

På pressebriefingen tirsdag ba også Jatsiuk Norge om å sende fly, luftvernvåpen, stridsvogner og andre kraftfulle våpen til det ukrainske forsvaret.

– Hvis vi ikke kan forsvare oss, er det ikke noen til å ta imot den andre støtten, sier Jatsiuk, som understreker at også humanitær og finansiell støtte er viktig.

Jatsiuk poengterte også behovet for et flyforbud over Ukraina og ba om at sanksjonene mot Russland utvides til også å gjelde Hviterussland.

– Hviterusslands president Lukasjenko deler ansvaret for angrepet, sier han.

I tillegg må Russland kastes ut av FN for sine krigshandlinger, mener Jatsiuk.