Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) sier at dette neppe blir et langt møte, men at man skal orienteres om situasjonen. Etter 20 minutter forlot de første møtet.

Limi sa senere at Frp ikke har planlagt noe nytt møte senere i dag. Høyre har innkalt til ekstraordinært gruppemøte i morgen tidlig klokken 9, en time før Stortinget starter møtet der mistilliten mot justisminister Sylvi Listhaug er første sak.

Carl I. Hagen og partileder Siv Jensen ankom Frps gruppemøte på Stortinget. Hovedpersonen Sylvi Listhaug var trolig ikke der. Hun kom ikke før de lukket dørene og mediene ble kastet ut fra gangen utenfor møterommet.

Få ord fra Frp

De fleste av Frps statsråder og stortingsrepresentanter var tause da de like før klokken 15 kom til møtet.

Siv Jensen sa på vei inn til møtet: – Nå får vi vente og se hva KrF kommer frem til. Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Jeg tenker jeg at vi av hensyn til landet må komme videre. Nå er det opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette, og som hun har varslet vil hun gjøre det på Stortinget i morgen.

Etter vel 20 minutter forsvant hun ut uten å møte mediene.

Olav Olsen

Frp venter på KrF som fortsatt har møte.

Carl I. Hagen er vararepresentant og har derfor møte og talerett i stortingsgruppen. Han har uttalt seg kritisk om kritikken mot Listhaug.