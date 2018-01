Sammen med Eva Kristin Hansen og Kirsti Leirtrø fra Trond Giskes hjemfylke Sør-Trøndelag, oppsummerer hun situasjonen.

– Trond ville vært den første til å si at vi skal fokusere på politikken. Dette har vært en kjip erfaring. Men nå skal vi begynne å arbeide med politiske saker igjen, sier Kjerkol, mens de to andre nikker.

– Jeg setter pris på at Jonas Gahr Støre ønsket Trond hjertelig velkommen tilbake til stortingsgruppen, og forsikret at vi skal ta vare på ham. Det er noen vonde følelser, spesielt for oss som har jobbet sammen med ham i mange år, sier Leirtrø.

Støre sa at varslersakene har vært «vonde» for Trond Giske og hans familie. Støre gjentok at «tapt tillit kan vinnes tilbake», og understreket at Giske ønskes tilbake i stortingsgruppen når han friskmeldes.

Olav Olsen

– Vi er kamerater også etter nedtur. Det er mitt menneskesyn. Vårt menneskesyn, sa Ap-lederen og fikk applaus.

Sentralstyret ba Giske holde seg vekk

Mandag vedtok det ekstraordinære sentralstyremøtet enstemmig en uttalelse som betyr at Trond Giske ikke får fortsette i sentralstyret.

«Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden,» heter det i uttalelsen, rundt formulert for å komme rundt at vedtektene ikke åpner for at sentralstyret kan utelukke ham.

Budskapet var likevel krystallklart: Når Giske ikke har tillit som nestleder, har han heller ikke tillit som medlem i sentralstyret. Han kan ikke «rykke ned» et hakk til et lavere tillitsnivå.

Olav Olsen

Fakta: Varsler-saken i Ap Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. * Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig fremholdt på Facebook at det er kommet "grunnløse og falske varsler". Han har avvist anklagene om seksuell trakassering. * Etter først å ha blitt fritatt fra vervet som nestleder på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg på varig basis og samtidig stille vervet som finanspolitisk talsperson til disposisjon. Dette er nå overtatt av Rigmor Aasrud. * Giske har vært sykmeldt siden før jul, men er innvalgt på Stortinget og har følgelig møterett i Arbeiderpartiets landsstyre, som samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag. * Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler.

Trønderne innser at slaget er tapt

På forhånd hadde sentrale Trøndelags-politikere varslet kamp for å beholde Giske i sentralstyret. Men de innså at slaget var tapt etter sentralstyrets vedtak, og mandag kveld ble stridsøksen begravd inntil videre.

Varsler-sakene har margstjålet partiet og lammet all normalt politisk arbeide de siste fem ukene. Etter oppsigelser, lekkasjer, åpen strid og krangel i ledelsen etterfulgt av fall i oppslutningen, føler de fleste for å bla om til et nytt kapittel.

– Det er ikke bare sorg i dag. Vi skal komme styrket ut av dette, spesielt med nye retningslinjer i Metoo-saker, sier Leirtrø.

I debatten etter Støres åpningstale skjedde bak lukkede dører. Men selv om det var kritiske røster, var det bred tilslutning til sentralstyrets vedtak og Støres håndtering av varslersaken.

Det var ingen av medlemmene i landsstyret som talte for å innkalle til ekstraordinært landsmøte.

Comeback for Giske?

– Kan Trond Giske komme tilbake i Ap-ledelsen igjen?

– Det er ikke dagen for å kommentere det, sier Kjerkol.

– Det kan bare Trond selv svare på i dag. Og han er sykmeldt, sier Hansen og Leirtrø.

De tre trønderkvinnene sier at de andre varslersakene som har dominert mediebildet de siste ukene, med til dels langt mer alvorlig anklager om straffbare handlinger, har gjort vondt verre for Giske.

– At alt sammen legges i samme skål selv om det er store forskjeller, det er uten tvil en merbelastning for Trond, sier Kjerkol.

Folk i ledelsen fra hele landet

Selv om Giske-saken nå er ferdig behandlet i partiets organer, vil spørsmålet om mulig comeback og eventuelt enn annen trønder i ledelsen, leve videre.

– Det er en styrke å ha folk i ledelsen som representerer hele landet. I de siste 25 år har det alltid vært en i ledelsen som kommer fra nord for Dovre, sier Kjerkol.

Nå blir ledelsen frem til landsmøtet neste år bestående av Jonas Gahr Støre fra Oslo, Kjersti Stenseng fra Oppland og Hadia Tajik fra Rogaland.

Les varslernes kronikk: Slik opplevde vi mediepresset

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i talen til landsstyret at «våre ledere skal være forbilder for våre medlemmer, fanebærere for våre verdier».

– Håndteringen har vært rettferdig og etterrettelig. Jeg er trygg på at den vil tåle historiens lys, sa Ap-lederen.

Han viste til at Giske i to møter fått komme med sin versjon, og at han har fått over tre uker nå i januar til å komme med ytterligere informasjon skriftlig.

Han høstet applaus da han tok et oppgjør med lekkasjer og baksnakkelser.

– Lekkasjer tjener ingen annen hensikt enn å skape usikkerhet og splittelse. Solospill og egne agendaer svekker oss alle. Dette landsstyremøtet marker at det er på tide å slutte rekkene, sa han.

Tatt godt imot

Talen ble godt tatt imot av partifellene.

– Dette er bra. Støre var tydelig og grundig. Giske-saken er over, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

Støre kommenterte på pressekonferansen spørsmålet om hvordan han vil forholde seg til «fysiske bevis og vitnebevis», som helt eller delvis tilbakeviser, slik:

– Jeg mener at sakene er tilstrekkelig opplyser til å fastslå at det har funnet sted brudd på våre regler. Skulle det komme bevis som endrer forholdene, skal vi selvfølgelig se på det. Det kommer ikke til å endre hovedkonklusjonen, svarer Støre.

Han avsluttet med «å si takk til de som har varslet. I vårt parti og i alle parti.»

– Jeg har sett sårbarheten de kvinnene har følt når jeg har hørt historiene og sett øynene deres. Og jeg vet at mange av dere har følt skam. Av alt jeg har opplevd de siste ukene, er dette noe av det sterkeste.

– Vi tror på varslerne. Vi skylder dere en stor takk for at dere våget å fortelle oss om det dere har opplevd, sluttet Støre.