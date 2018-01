Hagen tar Giske i forsvar

– Trond Giske og Line Oma var frivillig sammen på et utested. Måten han sjekket henne opp var kanskje et overtramp, men det er ikke alvorlig nok til at det skal få ham fjernet som nestleder ti år etter at hendelsen fant sted, sier Fremskrittspartiets veteran Carl I. Hagen til Vårt Land.

Oma, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo, gikk ut med sin historie til NRK. Hendelsen hun har varslet om, fant sted da hun som 23-årig praktikant ved den norske ambassaden i India i 2010 møtte Giske, som den gang var 43 år og næringsminister. Ifølge Oma presset Giske henne opp mot veggen og stakk tungen ned i halsen hennes, mot hennes vilje.

Søndag kveld annonserte Trond Giske at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet etter varslersakene mot ham.

– Etter metoo-kampanjen er det ingen som har lyst til å si høyt at de syns det Giske har gjort, bare er en bagatell. Men vi må huske at metoo har endret spillereglene for hva vi syns er akseptabelt. Nå blir ting Giske gjorde for 15 år siden, vurdert opp mot dette regelverket. Det som før var normalt, er nå urimelig, sier Hagen.