Han bruker ikke begrepet selv, men i pressen er Rotevatn allerede utnevnt som Venstres vaktbikkje i Justisdepartementet. Det tar Listhaug tilsynelatende med knusende ro.

– Det er mange som har prøvd å kontrollere meg eller være en vaktbikkje opp igjennom årene. Men det er ingen som har greid det, sier hun til NTB.

Nye oppgaver

Sylvi Listhaug er regjeringens kanskje mest omstridte statsråd. Mange beundrer henne for klar tale, mens andre støtes av ordbruken hennes.

Onsdag fikk hun nye, tunge oppgaver som justisminister, samtidig som hun beholder ansvaret for innvandringspolitikken, der avstanden til regjeringspartner Venstre er særlig stor.

– Jeg bruker å kalle en spade for en spade. Det kommer jeg til å fortsette med. Jeg vil ikke forandre personlighet, sier Listhaug til NTB.

Hun beskriver Rotevatn som en veldig dyktig politiker og sier hun er trygg på at de to vil samarbeide godt. Samme svar kommer fra Venstre-mannen, som mistet stortingsplassen sin i høst.

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å gå bra. Vi er to ulike partier, men det regjeringen gjør, står vi sammen om, sier han til NTB.

Rotevatn er spådd en lysende karriere i Venstre, og er omtalt som mulig statsråd og en fremtidig partileder.

Denne gang må han imidlertid nøye seg med rollen som statssekretær for politikeren mange i Venstre er svært skeptiske til.

Restriktiv politikk

Da Listhaug onsdag takket av Per-Willy Amundsen som justisminister slo hun fast at det viktigste fremover blir å sørge for en fortsatt restriktiv innvandringspolitikk.

Men integreringspolitikken mister hun ansvaret for. Og det er like greit, ifølge NOAS' Ann-Magritt Austenå. Hun mener Listhaug ikke har vært særlig opptatt av dette likevel, men får svar på tiltale.

– Jeg har vært veldig opptatt av integrering og prioritert dette høyt, men Justisdepartementet er så stort at jeg tror det ville vært veldig vanskelig å ha hatt ansvaret for dette nå, i tillegg til alt annet, sier Listhaug.

Sanner overtar

Integreringspolitikken havner nå på bordet til Høyre-nestleder Jan Tore Sanner, som skifter beite fra Kommunal- til Kunnskapsdepartementet.

– Vi skal gjennomføre en reform av introduksjonsprogrammet og sørge for at flere kommer raskere ut i arbeid. Da må vi jobbe tett med andre departementer som næring, arbeid og kommunal.

– Men nøkkelen til god integrering ligger i kunnskap og kompetanse, og da må vi starte i skolen og barnehagen, sier Sanner, som vektlegger det han kaller hverdagsintegrering innen frivilligheten samt sosialt entreprenørskap.

Frps Atle Simonsen er utnevnt som statssekretær for Sanner, men statsråden avviser at han er plassert der for å hindre at Høyre myker opp integreringspolitikken.

– Nei, han kommer ikke hit som Frp-er, men som statssekretær og representant for regjeringen, sier Sanner.