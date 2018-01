Sentralstyremøtet i Ap tirsdag 2. januar startet klokken 13. Halvannen time senere, mens møtet fortsatt pågikk, kunne VG fortelle at nestleder Hadia Tajik hadde lest opp varslingene mot nestleder Trond Giske.

Internt i Ap, langt utover kretsen av tillitsmenn på Youngstorget, vakte det oppsikt at nestleder Hadia Tajik brøt med den linjen som Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde staket ut før møtet. Da ble det bestemt at det ikke skulle legges frem detaljer i varslingene, blant annet av frykt for å identifisere varslere som var lovet anonymitet.

Sterke reaksjoner

– Det er ikke uvanlig at det kommer lekkasjer om hva som har skjedd på et lukket møte. Derimot er det høyst uvanlig at det lekker fra et lukket møte, mens det pågår.

En lang rekke Ap-topper har vært fortvilet over de omfattende lekkasjene fra interne møter og dokumenter i varslersaken som har ridd Ap i mer enn en måned.

Da Aftenposten på nyåret snakket med en rekker Ap-ordførere, var Tajiks opplesning av varslerne og «real time» lekkasjer fra sentralstyremøtet noe av det de var oppbrakt over.

Ingen telefon med

Mandag 8. januar, dagen etter at Trond Giske trakk seg, var det nytt sentralstyremøte. Da ble det innført forbud mot å ta med seg mobiltelefonen inn i det store sentralstyrerommet i 6. etasje i Aps hovedkvarter på Youngstorget.

Hadia Tajik: Varslene om Giske er rystende lesning

Aftenposten ba partileder Støre om å svare på om det var det lekkasjer eller overvåking de fryktet mest da de innførte mobilforbudet.

Han overlot til partiets informasjonssjef Ingrid Langerud å svare. Hun skriver dette i en e-post:

– Når vi diskuterer sensitive tema og/eller vi ønsker møtedeltagernes fulle oppmerksomhet, praktiserer vi mobilforbud under møtene. Det ble praktisert under sentralstyrets møte.

Aftenposten har vært i kontakt med flere sentralstyremedlemmer for å få vite hvordan de reagerte på dette forbudet. Ingen av dem vi har vært i kontakt med har ønsket å si noe om dette, og viser til partiledelsen.