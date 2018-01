Støre om Giske-varsler: – Jeg tror på dem

Partilederen i Arbeiderpartiet var gjest på «Politisk kvarter» i NRK tirsdag morgen, og grep sjansen da programlederen sa feil og sa «gratulerer» i stedet for «godt nytt år».

– Det er et ord jeg ikke har hørt på noen dager, sa Støre tørt.

Partilederen vet godt at det nye året starter med et smell. Klokken 13.00 tirsdag skal partiets sentralstyre samles i Oslo for å snakke om varslene om upassende oppførsel av seksuell karakter som har kommet om Trond Giske.

Støre sier til NRK at partiet har fått flere nye varsler om Giskes oppførsel i løpet av julen.

Ble raskt enige

Nestlederen sa fra mandag kveld om at han på ubestemt tid blir fritatt fra jobben.

– Jeg ga rådet, og vi ble raskt enige om det, sier Støre til NRK.

På Facebook skrev Trond Giske at «det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene.»

Jonas Gahr Støre sier til «Politisk kvarter» at han ikke kan konkludere med at noen at varslene han og partiet har mottatt er grønnløse eller falske.

– De varslene jeg forholder meg til, tar jeg på alvor. Jeg tror på dem og leser dem og behandler dem i tråd med våre retningslinjer, sier han.

Samtidig legger han til at han mener det aldri er bra at mediene opererer med anonyme kilder, og at han fraråder det.

– Hva som figurerer i mediene av påstander her og der, vil egentlig ikke jeg kommentere. Det jeg tar på alvor er varsler vi har fått inn fra kvinner som har stått frem og fortalt sine historier. De skal jeg tro på og gå gjennom.

– Nå skal vi inn i hver sak, og hver historie skal oppsummeres og konkluderes. I ettertid skal vi kunne se hverandre i øynene og si at vi gjorde dette på riktig måte, sier Støre.

Trond Giske er fortsatt sykmeldt.