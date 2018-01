Ifølge VG, som siterer kilder på møtet, har det skapt reaksjoner at Ap-nestleder Hadia Tajik skal ha lest høyt fra to av varslene mot Trond Giske.

VG skriver at to av varslerne har bedt Tajik om å gjøre nettopp dette, for å tydeliggjøre hva saken handler om.

Det trosser partileder Jonas Gahr Støres plan om ikke å gå i detalj om hva varslene har dreiet seg om. Flere skal ha reagert på Tajiks opplesning.

– Helt greit at Giske forsvarer seg

I 12.30-tiden tirsdag, på vei inn til det avgjørende møtet, sa sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Buskerud at hun håper Giskes permisjon blir så kort som mulig, fordi partiet ikke kan ha denne situasjonen i lang tid.

Hun var én av få som ønsket å svare på spørsmål på vei inn.

Hun ble blant annet spurt om kommentar til Giskes Facebook-innlegg, der han karakteriserer noen av varslingene som falske. Det synes hun er «helt greit.»

– Ja, det synes jeg. Han har jo også rett til å komme til orde. Måten han velger å gjøre det på, er jo opp til ham selv, sier Christoffersen.

Jan Tomas Espedal

Tillit til ledelsen

– Jeg har ikke noe grunnlag for å trekke en konklusjon på dette tidspunktet. Ledelsen må få lov til å håndtere saken, legge frem det de mener er forsvarlig og riktig å presentere for sentralstyret nå, og håndtere saken videre slik de mener det er forsvarlig, sier Christoffersen.

Hun la til at hun er full tillit til at det blir gjort. Samtidig kaller hun saken lammende for partiet.

– Mener du Giske kan komme tilbake?

– Det vil jeg ikke svare på nå. Nå vil jeg høre hva ledelsen har å si, svarer Christoffersen.

Mani Hussaini, som møter i sentralstyret i kraft av vervet som AUF-leder, ga noen korte kommentarer på vei inn. Han kaller det positivt at Giske nå trer tilbake inntil videre, og han sier at han ser frem til å bli bedre informert om saken.

Jan Tomas Espedal

– Det er fint at både Giske og Støre er kommet frem til beslutningen om at Giske inntil videre trer av, sier Hussaini.

AUF-lederen ønsker ikke å svare på hvor lenge partiet kan leve med å ha en permittert nestleder.

– Jeg har ingen kommentarer til dette akkurat nå. Jeg skal gi uttrykk for det jeg tenker og mener om denne saken på sentralstyremøtet, sier Terje Lien Aasland, som sitter i næringskomiteen på Stortinget på vei inn til møtet.

Flere andre sentralstyremedlemmer som ankom via hovedinngangen, ønsket ikke å si noe i det hele tatt. Heller ikke sentralstyremedlemmene Hans-Christian Gabrielsen og Mette Nord, henholdsvis LO-leder og leder av Fagforbundet, ønsket å kommentere situasjonen.

Dramatisk vending 1. nyttårsdag

Saken tok mandag kveld en dramatisk vending. Først kom pressemeldingen der partileder Jonas Gahr Støre fortalte at han og Giske var enige om at sistnevnte fratrer på ubestemt tid, mens varslingssakene undersøkes.

Giske har skrevet et personlig brev til sentralstyret som bekrefter dette.

Det betyr etter alt å dømme at Giske, som er sykmeldt, ikke deltar i tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte. Om samtlige medlemmer ellers stiller, blir det 21 personer på møtet.

Sent mandag kveld la Giske ut en melding på sin Facebook-side der han bestred innholdet i noen av varslene, og han ga klar beskjed om at han vil kjempe for å beholde nestledervervet.

Fakta: Dette er Giske-saken Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden: * Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det. * Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske». * Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering. * Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs «Politisk kvarter» at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende. * I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur». * Dagen etter kom partiet med en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter.» * 21. desember kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken. * Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket, og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet. * Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik. * Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset er blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han. * Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyret til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13. Kilde: NTB

Trond Giske ser dermed ut til å ha bestemt seg. I Facebook-innlegget sier han også at han vil forsvare seg mot det han kaller «grunnløse og falske varsler».

Anklagene om kritikkverdig oppførsel mot kvinner kan derfor raskt utvikle seg til en kamp om hvem sentralstyret i Ap tror på: partiets nestleder – eller flere kvinner som har varslet om kritikkverdig opptreden.

Det store spørsmålet er hvordan medlemmene av sentralstyret reagerer på dette, og om partiet makter å avklare og bli ferdig med saken uten at personer og fløyer i partiet føler seg overkjørt.

Det er tillyst pressekonferanse etter at sentralstyret er ferdig, trolig i løpet av ettermiddagen.

Ekstraordinært møte

Tirsdagens møte i sentralstyret i Ap holdes i partiets lokaler i Folketeaterbygningen på Youngstorget i Oslo. Her har partiet holdt til siden midten av 1930-årene.

Møtet er innkalt ekstraordinært, og det er bare én sak på dagsordenen: varslene om Giske. Det er ikke hverdagskost at Arbeiderpartiets høyeste organ mellom landsstyremøtene innkalles ekstraordinært med en slik sak på bordet.

Like før jul understreket Støre at Giske ikke hadde mye å gå på. Dette var etter at Giske hadde bedt om unnskyldning.

I «Politisk kvarter» på NRK tirsdag morgen innrømmet Ap-leder Støre at det har kommet inn nye varsler den siste tiden. Støre la til at han tror på varslerne. I intervjuet med NRK sier Støre at Giskes fratreden på ubestemt tid skjedde på partilederens initiativ.

Det er partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre som har hatt ansvaret for å håndtere denne saken.

Holdt orienteringsmøte

Like før jul hadde ledelsen i Ap en telefonkonferanse med sentralstyrets medlemmer og ledere i fylkespartiene. På dette møtet skal det ha vært uttrykt tillit til måten ledelsen har håndtert saken på. Foran dagens møte har enkelte uttrykt seg noe annerledes.

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag og eneste trønder i sentralstyret ved siden av Giske, sier at sentralstyret ikke er innkalt for å avgjøre nestlederens skjebne.

– Det er en vanskelig situasjon for partiet, der uttalelsene fra ledelsen har spriket, sa hun til Adresseavisen mandag.

I går ville hun ikke gi ytterligere kommentarer før møtet, men skrev følgen de i en SMS til NTB: «oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som hevder å være utsatt for overgrep».

«Men også den som hevdes å være overgriper, må sikres støttepersoner,» skriver hun.