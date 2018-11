En rekke sentrale KrF-politikere i flere fylker mener KrF må fremme tydelige krav om gjennomslag for å bli med i en utvidet borgerlig regjering.

Paradoksalt nok skal forhandlingsresultatet godkjennes av et landsstyre med et overveldende «rødt» flertall, altså av KrF-politikere som hadde håpet at Knut Arild Hareides side i partiet hadde fått flertall på fredagens landsmøte.

Før de to nestlederne, som gikk seirende ut av landsmøtet, skal begynne å sondere og deretter forhandle, får de klare råd med på veien.

Ropstad om ny regjering: – Jeg føler et sterkt press for å lykkes.

Må sette tøffe krav: tydelige fotavtrykk

– Vi må stille tøffe krav, sier fylkesleder Jon Normann Tviberg i Trøndelag KrF.

– Hvis ikke vi får veldig gode fotavtrykk i en regjeringsplattform, har vi flere gode alternativer. Vi kan fortsette i opposisjon, eller vi kan sjekke hva Ap og Sp tenker da, sier Tviberg som tilhører den «røde» fløyen.

– Er det ikke gitt at dere nå må bli enige med høyresiden?

– Nei, vi så hvordan gikk for fem år siden, sier han og sikter til borgerlige forhandlinger i 2013 som endte med at KrF ikke gikk inn i Regjeringen.

Må få abort-gjennomslag og landsdekkende landbruk

– Vi må få gjennomslag for endringer abortloven, sier Trude Brosvik, gruppeleder for KrF i Sogn og Fjordane.

Brosvik, som ønsket Ap-samarbeid, viser til at «blå» side i KrF har tatt gjennomslag for bestemte endringer i abortloven til inntekt for sin side. Av den grunn mener hun det må «være helt klart at en må ha gjennomslag her».

– Skjer noe annet, blir et spill avslørt, sier hun.

Ellers advarer Brosvik KrF mot å bli så «opptatt av smale symbolsaker, at man glemmer distrikts- og landbrukspolitikken».

– Vi må stille ufravikelige krav og ikke forhandle vekk viktige prinsipper som ivaretar et landsdekkende landbruk, sier hun.

Hun understreker at det også er viktig å kjempe for økte bevilgninger til bredbånd og regionale utviklingsmidler i distriktene, og for overføring av større statlige oppgaver til de nye regionene. I tillegg mener hun kraftig økt barnetrygd også må være et viktig krav.

Fakta: Dette skjer fremover Sentralstyret og stortingsgruppen i KrF besluttet fredag kveld at nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede sonderingene med Regjeringen. Olaug Bollestad og Erik Lunde vil også delta i delegasjonen.

Hvis KrF går videre til regjeringsforhandlinger, vil partiet ha en helt ny regjeringsplattform.

Da vil Regjeringen gå fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering.

Først blir det budsjettforhandlinger, trolig neste uke. En budsjettinnstilling blir klart i månedsskiftet november/desember.

En flertallsregjering kan være klar før jul.

Kampen mot sorteringssamfunnet viktigst

– Kampen mot sorteringssamfunnet er sak nummer én, sier Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder, som tilhører «blå» side.

Når han ellers skal si hva det blir viktigst for KrF å få gjennomslag for i en politisk plattform, nevner han KrFs likeverdsreform og økt barnetrygd, samt størst mulig gjennomslag for «gul» politikk.

Likeverdsreformen dreier seg blant annet om forbedret pleiepengeordning til foreldre med alvorlig syke barn.

– Det må bli et tydelig avtrykk i en eventuell regjeringsplattform. Først skal vi sondere for å se om vi kan oppnå det vi ønsker, sier han, og legger til at han har godt tro på at KrF lykkes med det.

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal, som støtter borgerlig regjeringssamarbeid, sier hun overlater til forhandlingsutvalget å avgjøre hva som bør bli KrFs viktigste krav i forhandlingene.

Forventer abortseier – uten forhandlinger

Dag Sele, som både er fylkesleder i Hordaland og medlem av KrFs sentralstyre, har vært en av Hareides støttespillere.

Han sier det er litt for tidlig å konkludere om hva KrF skal kreve i forhandlinger, men har klare forventninger til endringer i abortloven.

– Det har vært gitt såpass tydelige signaler både fra statsministeren og internt i KrF at jeg forventer at de kommer på plass uten så mye forhandlinger, sier Sele. Han mener KrF også må løfte frem tiltak mot barnefattigdom, spesielt økt barnetrygd – og klimaspørsmål.

– Og så vil det være viktig for oss å ha fokus på landbruk- og distriktspolitikk, som kan være et utfordrende felt, sier han.

Må få gjennomslag for økt barnetrygd og økt trinnskatt

– Vi må ha gjennomslag for barnereformen vår, med blant annet økt barnetrygd, som vi vil finansiere gjennom økt skatt, sier Erik Næs, fylkesleder i Telemark KrF.

Han synes det er krevende å gå i regjering med et «parti som har mange politikere som er uttalte klimaskeptikere,» og er opptatt av at KrF må få gjennomslag for en mer miljøvennlig samferdselspolitikk i de store byområdene.

– Da må vi følge opp det arbeidet som har pågått en stund, sier han og etterlyser mer penger til det som skalles «byvekst». Han krever også styrket kommuneøkonomi.

– Kommunene er blitt pålagt flere oppgaver de seneste årene, sier han, og nevner bemanningsnorm i barnehage og skole.