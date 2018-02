Fredag sendte Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt et lengre brev til presidentskapet.

Rødt-lederen mener at en rekke spørsmål bør besvares før presidentskapet møter finanskomiteen og de parlamentariske lederne onsdag morgen.

På det møtet er byggeskandalen og de enorme overskridelsene eneste tema.

«Mediene får vite mer enn oss»

Rødt-representanten reagerer på at i denne saken får man informasjonen via mediene.

– Jeg anser det ikke som tilfredsstillende at det meste av vesentlig informasjon i denne saken når Stortinget gjennom mediene, før vi får den direkte fra presidentskapet. Presidentskapet eller presidenten bør besvare en rekke spørsmål før møtet. Hvis ikke blir det vanskelig for de parlamentariske lederne og finanskomiteen å klarlegge hendelsesforløp og ansvarsforhold i selve møtet, understreker Moxnes.

Fakta: Byggeskandalen Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget (Prinsens gate 26), ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør IdaBørresen å gå av. (Kilde: NTB)

I brevet ber Moxnes om innsyn «i det som finnes av korrespondanse mellom direktøren og presidentskapet om denne sannsynlige budsjettoverskridelsen.»

Moxnes mener at denne korrespondansen, om den finnes, kan bidra til å kaste lys over en rekke av de mest alvorlige spørsmålene. Korrespondansen kan vise om Thommessen eventuelt har ført Stortinget bak lyset i denne saken, mener Moxnes.

Overskridelser kom overraskende

Ett av hovedspørsmålene som Olemic Thommessen må svare på i møtet onsdag er nettopp hvem som visste hva og når.

Thommessen sa da overskridelsene ble kjent onsdag at dette kom helt overraskende for ham.

Les også: Stortinget jakter ny direktør

Mens uttalelser fra avgåtte direktør Ida Børresen tyder på at opplysningene om overskridelsene fantes i Stortingets administrasjon allerede i desember.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vil bli behandlet mandag

Jorunn Nilsen som er informasjonsmedarbeider på Stortinget, sier i en kommentar til Aftenposten at presidentskapet skal behandle brevet på mandag. Da vil det avgjøre om det vil svare Moxnes før onsdagens møte eller i møtet.

I brevet ber Moxnes om svar innen tirsdag 27/2.

Les også: Dette bør du vite om byggeskandalen

Moxnes har stilt seg i spissen for å samle inn de 34 underskriftene som Stortingets forretningsorden krever for å holde nytt valg på presidenten. I vår stemte SV og Sp for mistillit. De to partiene sammen med Rødt og Miljøpartiet De Grønne har 32 representanter.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har tidligere uttalt til Aftenposten at partiet ikke vil ha et slikt nytt valg om ikke regjeringspartiene og KrF signaliserer at de vil stemme for en annen kandidat enn Thommessen. KrF har de siste dagene signalisert at det ikke er særlig stemt for å la overskridelsene får konsekvenser for Thommessen.

Men de endelige konklusjonene trekkes ikke før tidligst etter møtet onsdag morgen.