Dagen-redaktør: Ropstad må få til endringer av abortloven for å bevare egen troverdighet

Det sendte sjokkbølger inn i norsk politikk da KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, etter en bakromsavtale med Høyre, kastet abortloven inn i kampen om partiets veivalg.

18. oktober fikk han en hjelpende hånd fra statsminister Erna Solberg, som sa til VG at hun var klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort.

Hun er også åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen i abortloven (paragraf 2c), som gir rett til abort når det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

Både Venstres leder Trine Skei Grand og Frp-leder Siv Jensen sa ved forhandlingsstart onsdag at det er utenkelig å svekke retten til selvbestemt abort.

Fakta: Abortloven Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det. Mellom 12. og 18. uke av svangerskapet kan man søke om abort til en abortnemnd bestående av to leger. Paragrafen det strides om: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: § 2c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. Etter uke 18 er abort forbudt om fosteret er levedyktig, men det er lov om det er fare for kvinnens liv og helse. Kilde: Store norske leksikon

Dypt splittet KrF

Internt i KrF, både på rød og blå side, forventer man endringer i abortloven som resultat av forhandlingene på Gran på Hadeland. Det fremgår av samtaler Aftenposten har hatt med KrF-ere.

Den såkalte røde siden i KrF er også opptatt av dette, fordi man frykter at splittelsen i partiet blir dypere uten innrømmelser.

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug (KrF), som stemte for samarbeid med Ap, sier til Adresseavisen at abortutspillet ble sentralt for retningsvalget, fordi man så for seg en historisk sjanse.

– Så nå må man nesten kunne forvente seg resultater der, hvis ikke vil det se merkelig ut, sier Bjørkhaug.

Må ha endringer i paragraf 2c

Generalsekretær Morten Stærk i organisasjonen Menneskeverd mener at dersom Ropstad skal bevare sin troverdighet, må han oppnå både forbud mot tvillingabort og endringer i paragraf 2c.

Organisasjonen har 11.000 medlemmer.

I dette synet får han støtte fra redaktøren i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det var så knapt flertall i KrF for å gå til blå side at abortutspillet til Ropstad og Solberg var med på å avgjøre saken. Dette handler om Ropstads autoritet som fremtidig leder, sier redaktøren.

Han minner om Ropstads landsmøtetale, der han fremstilte det som en unik sjanse til å endre abortloven om KrF gikk inn i regjeringen.

Ropstad er regnet som den naturlige arvtager etter Knut Arild Hareide, som har varslet sin avgang i det regjeringsplattformen er et faktum.

KrFU fornøyd med lite

– Et forbud mot tvillingabort vil være en kjempeseier for KrF, selv om paragraf 2c består, mener KrFU-leder Martine Tønnessen, ifølge NRK.

Kun forbud mot tvillingabort, er imidlertid ikke godt nok, mener både Stærk og Selbekk. Det synet deles også av mange i KrF.

Ropstad har understreket at han ikke vil stille et ultimatum i abortsaken og lagt vekt på at man må se på helheten i avtalen. KrF har spilt inn flere dyre reformer for barnefamiliene, men under forhandlingsstarten onsdag gjentok Ropstad at KrF ikke går inn i en regjering for enhver pris.

Selge abortmotstanden?

– KrF har sagt at det skal være et tydelig KrF-preg på erklæringen. Må du ha en formulering om endringer i abortloven eller betyr det at abortstandpunktet har en pris?

– Jeg vil ikke stille ultimatum eller ta forhandlingene gjennom mediene. Det er ett av flere viktige felt for KrF. Det å gjennomføre en likeverdsreform, mener vi er noe Norge trenger, nettopp for å styrke de familiene som har barn med spesielle utfordringer. Så vi vil trykke på i forhandlingene. Skal vi lykkes, må alle partier få gjennomslag, svarte Ropstad på pressekonferansen ved forhandlingsstart.

– Oppfatter dere at Ropstad og deler av KrF-ledelsen nå forbereder partiet på at han ikke oppnår noe i abortsaken?

– Jeg ser at det kan leses slik, men det kan også være av mer forhandlingstaktiske grunner at han formulerer seg slik, sier Selbekk.

Stærk sier at han opplever at det er forskjell på å uttale seg i kampens hete i forbindelse med linjeskiftet, og det man sier etter at det hele er avgjort og skal innlede forhandlinger. Men han gjentar at han forventer at KrF og Ropstad får til både endringer i paragraf 2c og forbud mot tvillingabort.