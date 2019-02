I fredagens utgave av Aftenposten viste tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) til at Tyskland har satt en dato for når de skal slutte med kull, og at «Norge bør sette et tilsvarende mål for norsk petroleumsproduksjon».

– Jeg mener ikke vi skal gjøre det over natten. Det ville være uansvarlig. Men jeg mener Norge må sette seg et mål om utfasing og signalisere til verden at fremtiden er fornybar, sier Haga.

Frp-leder Siv Jensen synes det er «svært oppsiktsvekkende at en tidligere olje- og energiminister mener dette».

Hun reagerer spesielt på at uttalelsen kommer «midt i debatten om hva vi skal leve av».

Jensen viser til at Dagens Næringsliv samme dag meldte at hver familie vil måtte betale 175.000 kr mer i skatt per år dersom oljeinntektene faller bort, for å opprettholde dagens velferdsnivå.

– Norsk gass bidrar til å kutte utslipp

– Oljenæringen skaffer oss vekst, velferd og arbeidsplasser, og da spesielt langs hele kysten vår. Det er synd at ikke flere skjønner dette. Haga sier Norge skal være flaue. Det skal vi slettes ikke. Jeg er stolt av olje- og gassnasjonen Norge. Norsk gass bidrar til å kutte utslipp i land som England og Tyskland, sier Frp-lederen.

Som finansminister styrer Jensen over Oljefondet og skatteinntektene fra olje og gass. Hun påpeker at petroleumsvirksomheten bidro med 251 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer hver femte skattekrone.

– Det er 170.000 mennesker i landet vårt som har denne næringen som levebrød. Da er det galskap å foreta en politisk stenging av vår viktigste næring samtidig som verden skriker etter energi og behovet er økende. En slik politikk vil gi mindre velstand og økte forskjeller siden vi ikke kan ha et like godt sikkerhetsnett, mener hun.

Jensen viser til en rapport hvor IEA skriver at «Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp, og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet.»

– Vi skal være glade for at det er Frp og ikke Sp som har olje- og energiministeren, konkluderer Frp-lederen.

IEA vier imidlertid også mye plass i rapporten til å oppfordre Norge til å jobbe for utslippskutt og gjøre seg mindre avhengig av olje og gass.

Byrået skriver blant annet at Norge «bør vurdere tiltak for å være forberedt på en fremtid med lavere olje- og gassinntekter» og « prioritere politikk og tiltak som reduserer utslipp av drivhusgasser».

To tredjedels oljefond fortsatt i havbunnen

Finansdepartementet regnet i Nasjonalbudsjettet seg frem til at dagens verdi av Norges fremtidige olje- og gassinntekter er på 6000 milliarder kroner, gitt forutsetninger om oljepris, utvinning og kostnader ved dette.

Det tilsvarer to tredjedeler av dagens verdi av Oljefondet.

Statens del av dette ble anslått til i underkant av 5100 milliarder kroner.

Taus Borten Moe

Senterpartiets nåværende nestleder Ola Borten Moe ønsker ikke å kommentere Hagas utspill. Han var olje- og energiminister fra 2011 til 2013, og har senere vært gründer, medeier, styremedlem og prosjektdirektør i oljeselskapet Okea. Han er i dag prosjektdirektør i selskapet.

Terje Riis-Johansen, som overtok som olje- og energiminister etter Haga, mener utfasingen av norsk oljeproduksjon må skje som en del av et internasjonalt samarbeid.

Han er nå gruppeleder for Sp i Telemark og partiets fylkesordførerkandidat i det nye sammenslåtte Vestfold/Telemark.

– Den globale oljeproduksjonen må ned, og Norge bør bidra til at det skjer. Jeg synes vi i første omgang bør arbeide hardere for å få til internasjonalt forpliktende avtaler, slik at en norsk utfasing ikke motvirkes av økt produksjon i for eksempel Saudi-Arabia, sier han.

Riis-Johansen er delvis enig med Åslaug Haga i at kampen mot klimagassutslippene er for lite offensiv.

– Jeg tror jeg er blant dem som er utålmodig på vegne av alle partier. Jeg synes det går for sent. Det som skjer rundt oss, skjer i en hastighet som gjør at vi er langt unna de virkemidlene vi trenger for å løse de globale klimautfordringene som er der, sier han.