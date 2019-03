– Jeg definerer Bjørlo som en nær venn, sier Grande til NTB.

Bjørlo, som er ordfører i Eid, kritiserte i fjor høst distriktsprofilen til sitt eget parti og regjeringen. Grande skal ha omtalt Bjørlo som «psykopat», ifølge blant andre VG.

– Jeg kommer aldri til å kommentere disse ryktene, sier hun.

Grande sier til NTB at årsaken til at det oppnevnes settestatsråd, er at de to er nære venner og at hun derfor mener hun ikke kan behandle en klage knyttet til styret i Norges korpsforbund, der Bjørlo er styremedlem.

Grande opplyser at de to har kjent hverandre siden de var tenåringer, og at de har tilbrakt fritid sammen.

– Han var enig med meg i vurderingen at for å være på den sikre siden var det riktig å fratre i denne saken, sier Grande.

Kongen i statsråd oppnevnte fredag en annen Venstre-statsråd, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som settestatsråd i saker som angår Bjørlo.

– Oppnevningen gjelder ved behandling av saker i Kulturdepartementet hvor statsråd Grande på grunn av sin relasjon til Alfred Bjørlo er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet, heter det i en kunngjøring fra Statsministerens kontor.