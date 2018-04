«Dette er første rapportering. Det gir et øyeblikksbilde av situasjonen i kommunene. Jeg vil nå be Helsedirektoratet om å innhente tertialvise tall fra kommunene slik at vi får en bedre oversikt over ventelister til sykehjemsplass.»

I begynnelsen av september i fjor – i valgkampens siste uke – la helse- og omsorgsminister Bent Høie ut en pressemelding der han presenterte det som var Norges første offisielle tall over landets sykehjemskø.