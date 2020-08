Bjurstrøm om Giske-comeback: - Vi har et grunnleggende prinsipp om at folk får komme tilbake etter at de har gjort noe alvorlig. Det er sånn vårt system fungerer.

Tidligere Ap-statsråd, nå likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm mener det er helt og holdent opp til Trøndelag Ap å avgjøre om de vil ha Trond Giske som fylkesleder.

Hanne Bjurstrøm var statsrådskollega med Trond Giske i tre år (2009–2012) i den rødgrønne regjeringen. Hun mener det er Trøndelag Ap alene som må avgjøre om de har tillit til Trond Giske og om de ønsker ham som fylkesleder. Stian Lysberg Solum

8 minutter siden

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble mandag foreslått som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti av en enstemmig valgkomité.

– Det kan være at mange vil føle seg krenket, sier Hanna Bjurstrøm som selv satt i regjering sammen med Trond Giske i tre år.

– Men vi har et grunnleggende prinsipp i Norge om at folk får anledning til å komme tilbake etter at de har gjort noe alvorlig. Det har vi også eksempler på fra strafferetten. Det kan være veldig vanskelig, men det er sånn vårt system fungerer, sier Bjurstrøm.

Avgjøres neste helg

Den endelig avgjørelsen faller på Trøndelag Aps fylkesårsmøte førstkommende helg.

Valgkomiteen foreslår Amund Hellesø som politisk nestleder, mens Marit Bjerkås foreslås som organisatorisk nestleder.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Ap i januar 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Der er ulike meninger i Arbeiderpartiet om Giske bør få et nytt toppverv i Ap allerede nå. Tidlig i mars ble det kjent at over 20 kvinner i Trøndelag hadde skrevet under et brev sendt til valgkomiteen. Der var kravet klart: En kvinnelig fylkesleder.

– Det vil alltid være et spørsmål om timing

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har ansvar for diskrimineringslovgivningen og understreker at hun uttaler seg som en konsekvens av dette.

– Det finnes ikke noe i dette regelverket som sier noe om når en person kan komme tilbake etter et brudd på regelverket, sier Bjurstrøm.

– Hvis partiet mener han har deres tillit og finner det riktig at han skal ha den type posisjoner, er det opp til partiet å bestemme. Det vil alltid være et spørsmål om timing.

Hun ser dilemmaene, men påpeker at det er slik det norske systemet er.

Bjurstrøm sier at det ikke er hennes rolle, som likestillingsombud, å vurdere om Giske eller andre har tatt et ordentlig oppgjør med fortiden. For henne er det viktigste at organisasjonene tar regelverket på alvor, og at de jobber med bevisstgjøring rundt disse spørsmålene. Så er det opp til dem om de vil vise en person tillit.

– Vi har en utfordring i Norge i mange sammenhenger at kvinner og menn, men hovedsakelig kvinner, utsettes for seksuell trakassering. Men vi har et lovverk som gjør at organisasjoner pliktes å ha regelverk for dette.

Iselin Shumba: – En hån

Skuespilleren og samfunnsdebattant Iselin Shumba var en av initiativtagerne til #stilleforopptak høsten 2017 der 624 norske skuespillere anonymt fortalte sine historier i Aftenposten om seksuell trakassering og overgrep fra skuespillerbransjen.

Hun reagerer sterkt på at Giske til helgen kan bli valgt som fylkesleder og dermed også kan få en plass i Aps landsstyre.

– Det er en hån mot alle som jobber med likestilling og jobber mot seksuell trakassering i Arbeiderpartiet, sier Shumba.

Iselin Shumba Paal Audestad

– Mener du at disse sakene skal hefte ved en for alltid, at man ikke skal kunne komme tilbake?

– Nei, selvfølgelig ikke. Man kan begynne å snakke om tilgivelse når man har forstått hvilke alvorlige tillitsbrudd man har begått. Men hvis du ikke har forstått alvoret, kan du ikke bli gitt ny tillit.

Trond Giske er forelagt uttalelsene fra Shumba. Han sier han ikke ønsker å kommentere.

Arbeiderpartiet konkluderte med at Trond Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel, men han bestrider seksuell trakassering.

Fakta Varslene mot Giske Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) trakk seg som nestleder 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. De inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet sin plass i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Vinteren 2019 avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt. Vis mer

Oma: Absurd hvis Giske får nytt toppverv

Én av dem som varslet mot Giske, Ap-politiker Line Oma, skriver i et innlegg i Dagbladet mandag at det er «absurd» hvis Giske nå blir valgt som fylkesleder.

Line Oma Håkon Mosvold Larsen

Oma skriver at Ap allerede har mistet mange talentfulle politikere og at partiet risikerer å miste enda flere hvis Giske får nye lederposisjoner.

«En rekke varslerne som arbeidet på Stortinget har sluttet i jobbene sine. Dyktige Marianne Marthinsen og Jette Christensen oppgir denne situasjonen som en grunn for at de ikke tar gjenvalg.»

Hun oppfordrer derfor fylkesårsmøtet til helgen om å si nei til Giske.

– Jeg er på vei ut og trenger ikke forholde meg til dette

Stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Jette Christensen har altså tidligere gjort det klart at de trekker seg fra politikken. Begge begrunner det blant annet med Giske-saken og partiets håndtering av den.

På spørsmål fra Aftenposten om hva de tenker om valgkomiteens innstilling, svarer de slik.

– Jeg er på vei ut og trenger ikke å forholde meg til det, sier Marthinsen.

Christensen sier dette:

– Jeg tenker at det er opp til partiet å gi tillit til den de har tillit til, og legger til:- Spørsmål om hva som skal til for å få tillit til posisjoner og verv er opp til dem som skal bli med videre i partiet.