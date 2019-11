Saken vil bli oppdatert

« ... vi ser at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet ...»

Dette er et utdrag fra en intern e-post i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) fra 4. oktober i år – en snau måned før den såkalte trygdeskandalen ble offentlig kjent.

I mailen opplyses det at ««NAV kontroll har laget utkast til brev til Riksadvokaten med en kort orientering om saken ...»

Men dette brevet ble altså ikke sendt – fordi det da ville blitt journalført og mulig å finne for journalister og andre interesserte – hos en Riksadvokat som altså praktiserer full åpenhet.

Heiko Junge

Ap bekymret for informasjons-kultur

Aftenposten har lest opp referatet for Eva Kristin Hansen som er saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en uheldig praksis. Jeg er litt bekymret for at dette kan være en kultur, sier hun og påpeker at det er en intensjon med at offentligheten skal ha innsyn i slike saker.

Hun poengterer at Ap nå har bedt om referater fra møter nettopp for å finne ut hva som er blitt sagt muntlig på disse.

– Dette understreker at det er viktig å få klarhet i alt om hvem som viste hva og innsyn i referater fra møter når ting har vært diskutert uten at det finnes noe skriftlig. Det er stor grunn til å tro at det har vært diskusjon. Hvem har pratet med hvem? Eller prater man på gangen? spør hun og sikter til informasjon i et brev fra Riksadvokaten om akkurat dette.

Riksadvokaten har nylig informert komiteen om at Nav unnlot å informere ham om den kommende trygdeskandalen da han ba om vesentlig nyheter på et måte. I stedet fikk noen av hans ansatte muntlig informasjon på gangen etter møtet.

Nav: Saken var ikke helt avklart

Overfor Bergens Tidende, som omtaler samme brev mandag, forsvarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i NAV,hvorfor de valgte ikke å sende brevet til Riksadvokaten:

«Mailen ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort.»

Redaktørforeningen: Sterkt kritikkverdig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening kaller det «sterkt kritikkverdig» overfor Bergens Tidende.

Han mener det ser ut som et forsøk på å omgå offentlighetslovens bestemmelser om innsyn, ved å gjøre saksbehandling muntlig og som burde vært skriftlig.

– Det er sterkt kritikkverdig og vel så det. Det er jo en sak som har stor allmenn interesse. Her obstrueres innsyn ved at innsynsmulighetene vanskeliggjøres og forsinkes, sier Jensen.