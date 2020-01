Erna Solberg legger regjeringspuslespill. Dette vet vi om de nye statsrådene.

Saken vil bli oppdatert

Syv Frp-statsråder går ut av regjeringen og skal erstattes med nye ansikter (antagelig ikke like mange) fra Høyre, Venstre og KrF.

Etter alt å dømme blir de nye statsrådene presentert av statsminister Erna Solberg (H) på Slottplassen i Oslo fredag.

Mandag kom den historiske nyheten om at Frp går ut av den borgerlige regjeringen, etter over seks år i regjeringskontorene. Det skjedde etter at regjeringen – mot Frps vilje – hentet hjem en norsk IS-siktet kvinne og hennes antatt alvorlig syke barn fra Syria.

Denne uken har derfor partilederne i Høyre, Venstre og KrF vært på Statsministerens kontor (SMK) for å diskutere fordelingen av departementene. Det er nå hektisk aktivitet i regjeringspartiene. Statsrådskabalen er ennå ikke klar, ifølge Aftenpostens opplysninger.

Dette slik den mest sannsynlige regjeringskabalen fremstår nå:

Ville felle Solberg – blir statsråd

De sikreste spekulasjonene så langt dreier seg om at Knut Arild Hareide (KrF) og Tina Bru (H) er på vei inn og at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er på vei ut.

Aftenpostens kilder tror Torbjørn Røe Isaksen tar over denne rollen, og dette melder også NRK.

Aftenposten meldte tidligere i dag at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide ligger an til å bli samferdselsminister etter Jon Georg Dale (Frp). Det opplyser en kilde med innsikt i prosessen til Aftenposten. I etterkant har VG slått fast at han blir det. Aftenposten vet at han har hatt samtale med statsministeren torsdag.

Hareide var tidligere leder for transportkomiteen på Stortinget, der han blant annet var med på å fronte jernbanereformen. For et drøyt år siden ville han felle Erna Solbergs regjering og regjere med Ap. Begrunnelsen var at Frp satt i den borgerlige regjeringen.

Hareide, som er fra Hordaland, skal ha gitt tydelig uttrykk for at han ikke ville inn i regjeringen hvis det gikk på bekostning av Dag Inge Ulstein, som også er fra Hordaland. Mye tyder på at Hareide, Ulstein, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad dermed blir KrFs statsråder.

Torsdag formiddag lå det an til fire statsråder fra KrF og Venstre hver, opplyser sentrale kilder til Aftenposten.

H-statsråder

Høyres Tina Bru (H), som er aktuell som en mulig ny nestleder i Høyre, blir ny olje- og energiminister, ifølge flere medier. Dagens Næringsliv omtalte dette først.

Flere medier melder også om at Anniken Hauglie, er på vei ut av regjeringen. VG og NRK meldte dette torsdag ettermiddag. Hauglie har vært arbeids- og sosialminister siden desember 2015 og har styrt departementet som har hatt det øverste ansvaret for Nav. Hun har fått mistillitsforslag mot seg av Rødt og SV på grunn av trygdeskandalen.

Ifølge NRK er det også duket for comeback for Linda Hofstad Helleland, som tidligere har vært både kulturminister og barne- og likestillingsminister i Solbergs regjering. Adresseavisen melder at hun får en ny rolle som distriktsminister.