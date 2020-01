Saken vil bli oppdatert

Syv Frp-statsråder går ut av regjeringen og skal erstattes med nye ansikter (antagelig ikke like mange) fra Høyre, Venstre og KrF.

Etter alt å dømme blir de nye statsrådene presentert av statsminister Erna Solberg (H) på Slottplassen i Oslo fredag.

Den mest sannsynlige regjeringskabalen slik den fremstår nå:

Ville felle Solberg - blir samferdselsminister

Aftenposten meldte tidligere i dag at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide ligger an til å bli samferdselsminister etter Jon Georg Dale (Frp). Det opplyser en kilde med innsikt i prosessen til Aftenposten. I etterkant har VG slått fast at han blir det. Aftenposten vet at han har hatt samtale med statsministeren torsdag.

Hareide var tidligere leder for transportkomiteen på Stortinget, der han blant annet var med på å fronte jernbanereformen. For et drøyt år siden ville han felle Erna Solbergs regjering og regjere med Ap. Begrunnelsen var at Frp satt i den borgerlige regjeringen.

Carina Johansen / NTB scanpix

Hareide, som er fra Hordaland, skal ha gitt tydelig uttrykk for at han ikke ville inn i regjeringen hvis det gikk på bekostning av Dag Inge Ulstein, som også er fra Hordaland. Aftenposten fikk tidlig signaler om at Hareide, Ulstein, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad dermed blir KrFs statsråder. Det får Aftenposten nå bekreftet. Vårt Land var først ute med å bekrefte det mange har trodd, nemlig at KrF fikk fire statsråder.

Bru på vei inn - Hauglie ut

Høyres Tina Bru (H), som er aktuell som en mulig ny nestleder i Høyre, blir ny olje- og energiminister, ifølge flere medier. Dagens Næringsliv omtalte dette først.

Flere medier melder også om at Anniken Hauglie, er på vei ut av regjeringen. VG og NRK meldte dette torsdag ettermiddag. Hauglie har vært arbeids- og sosialminister siden desember 2015 og har styrt departementet som har hatt det øverste ansvaret for Nav. Hun har fått mistillitsforslag mot seg av Rødt og SV på grunn av trygdeskandalen.

Statsrådbytte for Røe-Isaksen og Mæland?

Aftenposten har sikre kilde på at Torbjørn Røe-Isaksen går av som næringsminister og kilder som sier de tror han overtar arbeids- og sosialministerjobben etter Hauglie. NRK melder at de har kilder som også bekrefter det siste.

Aftenposten får også bekreftet at Monica Mæland skifter beite og går til justis- og innvandringsdepartementet. Nikolai Astrup, som er digitaliseringsminister i samme departement, overtar styringen av hele departementet.

Høie tar tilbake ansvar

Stavanger Aftenblad opplyser at helse- og omsorgsminister Bent Høie får tilbake ansvaret for eldre og folkehelse, et ansvar Frp har hatt de siste årene.

Ifølge NRK er det også duket for comeback for Linda Hofstad Helleland, som tidligere har vært både kulturminister og barne- og likestillingsminister i Solbergs regjering. Aftenposten får bekreftet at hun blir distrikt og digitaliseringsminister. Adresseavisen meldte dette først.

Dagbladet melder at Henrik Asheim (H) blir statsråd for forskning og høyere utdanning. Det får også Aftenposten bekreftet.