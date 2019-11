Torsdag møtes Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for nok en gang å snakke om trygdeskandalen.

Da vil Hauglie ta opp uttalelser Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland nylig kom med til Aftenposten. Monland ga uttrykk for at Nav hadde ryggdekning fra departementet for sin restriktive praksis med å tillate eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).