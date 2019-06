– Jeg er kjent med denne saken gjennom mediene i dag. Jeg vil komme med en tydelig beklagelse, og et løfte om at vi ikke skal gjøre noe slikt igjen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge til Aftenposten.

21. juni la Innovasjon Norge ut en pressemelding der de innrømmet at det hadde stått bak kampanjen.

De var meget fornøyd med medieomtalen rundt historien om ’Time free zone’ på Sommarøy. Ifølge pressemeldingen er den av analyseselskapet Meltwater estimert til å være verdt 11,3 millioner amerikanske dollar.

Medier over hele verden, fra CNN til BBC, fortalte om det lille tettstedet Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidløs sone i nord».

Det ble fremstilt som om dette var et lokalt initiativ, men det var Innovasjon Norge med hjelp av PR-byrået som sto bak.

Prislappen var på en halv million kroner. Det ble også overbrakt underskriftslister til Stortinget. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen kommenterte saken og barn på Sommarøy ble engasjert og sto frem i Aftenposten Junior i en reportasje.

– Jeg er spesielt lei for at Aftenposten Juniors reportasje bare delvis er sann. Det er alvorlig at barn ble trukket inn i en slik historie. Falske nyheter er et samfunnsproblem, sier Haugli.

– Ordentlig lei meg

– Kjernen i sakene er at vi ikke har ønsket å lure noen. Vi skal være åpne og transparente. Det har vi ikke vært her, og det er jeg ordentlig lei meg for, sier Håkon Haugli.

Les saken som lurte hele verden her.

– Men de som sto bak kampanjen argumenterte inntil nylig for at dette hadde vært OK?

– Jeg representerer selskapet, og det er dette vi ønsker å si, svarer han.

Haugli har tidligere vært stortingsrepresentant for Ap og direktør i NHO-foreningen Abelia. Han tiltrådte som sjef for Innovasjon Norge 15. mai i år.

Han svarer nei på spørsmålet om han mener denne saken kan få konsekvenser for ham som leder av selskapet. Dette var en kampanje som var forberedt og klar da han tiltrådte.

Svekker seriøsiteten

– Men kommer dette til å få konsekvenser?

– Jeg er bekymret for at hele kampanjen skader vår troverdighet. Vi skal være åpne og ærligste på vegne av norsk næringsliv. Vi har opptrådt på en måte som svekker vår seriøsitet, sier han.

Haugli sier at hele saken nå skal ettergås og at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser den får.

– Vi skal se på Innovasjon Norges rolle og sørge for at vi unngår slike situasjoner i fremtiden.

–Vi skal redegjøre for alle om hva som har skjedd, inklusive mediehus. Det er naturlig at vårt styre får en redegjørelse, sier han.

Erna Solberg: - Ingen skal drive med falske nyheter

Statsminister Erna Solberg reagerer også på Innovasjon Norges stunt.

– I dagens verden bør ingen spre falske nyheter, verken mediene eller Innovasjon Norge, sier statsminister Erna Solberg, som mener at man bør tenke seg om i dagens medievirkelighet.