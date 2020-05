Martin Kolberg (Ap) tar ikke gjenvalg til Stortinget

– Jeg vil fortsett mitt arbeid og engasjement for Arbeiderpartiet og fagbevegelsen også i årene som kommer. Målet er at det norske samfunnet også i fremtiden skal være preget av den samfunnsforståelsen arbeiderbevegelsen bygger på, og at Jonas Gahr Støre blir Norges nye statsminister neste høst, sier han i en pressemelding.

Kolberg har blant annet vært leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen og nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Han er i dag medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.