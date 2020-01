Årets første partimåling for Aftenposten og NRK er dårlig nytt for det borgerlige regjeringspartiet Venstre. Denne måneden får Norges eldste parti en oppslutning på begredelige 2,3 prosent, etter å ha falt 1,2 prosentpoeng siden desembermålingen.

– Dette er for dårlig, sier Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Dette fallet er den eneste endringen i partienes oppslutning fra forrige måned som er utover feilmarginen.

Troløse velgere

Venstre har over flere tiår hatt de mest troløse velgerne. Over lang tid har bare 40–50 prosent av dem som oppgir å ha stemt Venstre ved siste stortingsvalg sagt at de vil gjøre det igjen.

I Norstats januarmåling for Aftenposten og NRK stuper Ventres velgerlojalitet helt ned til 20,2 prosent. Det betyr at bare hver femte Venstre-velger ved 2017-valget ville ha stemt på Venstre i dag.

Siden kommunevalget i september har Venstres velgerlojalitet sunket fra 57,9 prosent – til 20,2 prosent.

Sp har i særklasse høyest velgerlojalitet med en score på 84,2 prosent, mens Rødt, Ap og MDG følgere nærmest med 78,7, 72,8 og 71,4 prosent.

Tøffer kamper i vente

Venstres oppslutning har sakte, men sikkert dalt siden partiet tvilte seg inn i regjering for to år siden. Partiet har «på lag med fremtiden» som slagord, men hvor gjensidig dette forholdet er, gjenstår å se. Også denne våren står partiet overfor tøffe kamper internt i egen regjering.

Venstre må blant annet hanskes med Frp i en betent strid om iskanten, et nordlig havområdet der det er is hele eller deler av året, og hvordan dette sårbare havområdet skal defineres i forvaltningsplanen for Barentshavet. Saken er krevende fordi den i praksis avgjør hvor langt nord i Barentshavet oljeselskapene skal kunne lete etter olje.

Mens Venstre ønsker å flytte iskanten sørover, vil Frp ha en «dynamisk» iskant der iskanten til enhver tid går.

Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt til NTB at hun gruer seg til denne kampen, og på spørsmål om dette er en kamp Venstre ikke kan tape i regjering svarte hun:

– Jeg setter aldri ultimatum, men dette er en kjempeviktig kamp for Venstre, sier Grande.

Da Aftenposten stiller det samme spørsmålet til Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, svarer han:

– Nei, vi kan ikke tape denne kampen. Om ti år skal vi halvere norske klimagassutslipp, og da kan vi ikke bore etter olje så langt nord.

– Vil du anbefale Venstre å ut av regjering om Venstre skulle tape denne kampen?

– Jeg er innstilt på å vinne. Det faglige grunnlaget for å flytte iskanten sørover og verne Barentshavet nord, er så sterkt at vi kan ikke tape denne kampen i regjering. Så jeg er innstilt på å vinne, men det er utenkelig at Venstre skal sitte i en regjering som åpner for oljeboring i Barentshavet nord.

Målingen i seg selv omtaler han som «dritdårlig».

– Hvordan skal Venstre klatre ut av grøften?

– Venstre må relanseres som et grønt og liberalt parti, som er for norsk EU-medlemskap, som er opptatt av å ta vare på flyktninger og som reduserer klimagassutslippene, svarer Hansmark, som legger til at Venstres sentralstyre allerede er i gang med et arbeid for å spisse partiets grønne og liberale profil.

Utfordres av MDG

Miljøpartiet De Grønne kaprer mange velgere som er opptatt av klima og har etablert seg godt over sperregrensen på Norstats målinger. I januar får partiet en oppslutning på 6 prosent.

– Hva kan Venstre for å vinne de grønne velgerne, Elvestuen?

– Vi må bare jobbe enda hardere, og vise frem resultatene. Som liberalt klimaparti er det Venstres oppgave å forsterke klimapolitikken, og det har vi gjort. Utslippene har gått ned siden 2015, men det må gå enda raskere.

– Er Venstre avhengig av å vinne den interne kampen i regjeringen om iskanten?

– Det er en avgjørende sak som handler om å sette en grense for oljenæringen i nord. Venstre vil ha klimavern av Barentshavet nord. Men det er også andre viktige saker. Vi skal legge frem en omfattende klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålet i 2030.

– SV vurderte å gå ut av Stoltenberg-regjeringen på slutten dens levetid på grunn av dramatisk fall i oppslutning, men droppet det til slutt. Er det aktuelt for Venstre å gå i opposisjon før valget i 2021?

– Det blir det ikke bedre klimapolitikk av, sier Elvestuen

Lokalvalget i høst ble Venstres dårligste lokalvalg på 16 år.

En lang rekke partilag har spilt inn at de ønsker å velge en ny leder på landsmøtet 17.–19. april.

Grande har, i liket med resten av partiledelsen, sagt at hun ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen presenterer sin innstilling innen 6. mars.