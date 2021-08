Sp, SV og Rødt: Støtter Island og vil la norske lover gå foran EØS-direktiv

Island har i mange år kranglet med Eftas kontrollorgan (ESA) om forrang for nasjonale lover. Nå vil EØS-motstanderne at en Støre-regjering skal følge islendingene.

6 minutter siden

– Det er påtagelig at mens noen hundre tusen islendinger tar kampen for nasjonal suverenitet mot EU, så sitter den norske regjeringen musestille og ser på. Norge bør støtte helhjertet opp om islendingenes viktige prinsipielle kamp for at EU-regelverk må tilpasses nasjonale forhold.