Ny TV 2-måling: Sp faller, men små endringer

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klarer ikke å holde på alle velgerne som ville stemt Sp tidligere i år.

En ny meningsmåling for TV 2 gir nok en pekepinn om at Sp mister velgere i innspurten. Partiet får 13 prosent oppslutning.

22. aug. 2021 21:17 Sist oppdatert nå nettopp

TV 2s måling bekrefter bildet av et velgerlandskap i endring. På søndagens måling får Sp 13,0 prosent. Det er ned 0,7 prosentpoeng ned siden forrige ukes måling fra TV 2.

Nedgangen er såpass liten at endringen er innenfor feilmarginene.

Størst tilbakegang har faktisk KrF. Partiet faller 1,7 prosentpoeng og lander under sperregrensen på 3,4 prosent oppslutning. Høyre sliter også. Partiet faller 1,5 prosentpoeng og ender så vidt under 20 prosent.

Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre har ikke klart å mobilisere noen valgvind i ryggen: Partiet ligger uendret på 22,7 prosent. Et svært dårlig resultat etter åtte år med Høyre-ledet regjering.

Mens Senterpartiet har fløyet høyt – over 20 prosent oppslutning på enkelte målinger i vinter – er det flere tegn til at vinden har snudd og at partiet nå mister velgere.

Dagens måling ville gitt de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV tilsammen 86 mandater og knapt flertall. 85 representanter er nok for å ha flertall i Stortinget.

I tillegg ville Rødt kommet inn med 11 mandater og MDG med 9 mandater.

Sp over valgresultatet i 2017

Sp-ledelsen legger nå vekt på at dagens oppslutning fortsatt ligger godt over valgresultatet fra 2017. Partiet vil med dette resultatet uansett ha størst fremgang siden valget i 2017.

Høyre faller 5,3 prosentpoeng, Ap faller 4,7 prosentpoeng og Frp faller hele 5,9 prosentpoeng i oppslutning siden forrige valg.

Samtidig spriker målingene: Sp fikk en oppslutning på 17,1 prosent på Norstats måling for Aftenposten og NRK i forrige uke. En måling fra Respons Analyse på vegne av VG og Bergens Tidende ga torsdag Sp kun 11,3 prosent oppslutning.

TV 2s måling bekrefter delvis den nye tendensen i valgkampen: Den alvorlige rapporten fra FNs klimapanel har utløst et sterkt engasjement og brakt debatten om utslipp, avgifter og leting etter olje og gass høyt opp på dagsordenen.

Dette nyter miljøpartiene godt av: Både SV og Venstre har fremgang. På andre siden taper MDG oppslutning, så bildet er ikke entydig.

Gruppen «Andre», blant andre rommer Demokratene og Sentrum, går frem 1,4 prosentpoeng til hele 7 prosent .