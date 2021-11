Lysbakken klar til å sette hardt mot hardt: – Vi har ingen lojalitet til denne regjeringen

Forrige gang SV forhandlet med Ap og Sp, følte de seg tatt for gitt. Nå nekter de å la det samme skje igjen.

SV-toppene Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski fortalte mandag hva SV vil prioritere i forhandlingene med regjeringen.

15. nov. 2021 16:08 Sist oppdatert 19 minutter siden

Mandag ettermiddag startet forhandlingene mellom SV og de to regjeringspartiene. De skal prøve å bli enige om et statsbudsjett for neste år.

SV-leder Audun Lysbakken var på forhånd opptatt av å ikke komme med trusler eller stille ultimatum før de i det hele tatt var blitt uenige med Ap og Sp. Han er likevel klar på at SV har noe å true med.

