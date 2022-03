Bensinprisen kan bikke over 30 kroner literen. Økt press på Vedum for å få ned avgiftene

Både NAF, Lastebilforbundet og enkelte Sp-politikere ber nå Vedum om å sette ned avgiftene på drivstoff. En ekspert spår priser over 30 kroner literen.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum var som opposisjonspolitiker, svært opptatt av bensinprisene for vanlige folk.

9. mars 2022 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Senterpartiet vil ha lavere avgifter for folk flest. Vi vil senke avgiftene på strøm og på drivstoff.

Det var hovedbudskapet til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han i 2019 la frem Sps forslag til statsbudsjett for 2020.

Siden den gang har både bensinprisene og strømprisene skutt i været, og Vedum er blitt finansminister. Regjeringen har iverksatt flere ordninger for å hjelpe folk med strømregningen. Nå bes Vedum om også å iverksette tiltak for å lette på folks utgifter til drivstoff.

Ukraina-krisen gir høyere oljepris

Krisen i Ukraina har bidratt til at oljeprisen har skutt i været. Oljeprisen kan ifølge analyseselskapet Rystad nå 240 dollar fatet i sommer dersom vestlige land ruller ut omfattende sanksjoner mot russisk oljeeksport.

Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarked i Rystad, understreker at dette ikke er det mest sannsynlige scenarioet. Men han skriver i en pressemelding at oljehandlere, analytikere og beslutningstagere må forberede seg på kraftig prisøkning gitt dagens situasjon.

Spår priser over 30 kroner literen

– Bensinprisen bestemmes av oljeprisen. Dersom oljeprisen går mer opp nå, så kan vi få bensinpriser på 30 kroner literen.

Det sier professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole til TV2. Også sjeføkonom Nerja Macic i Prognosesenteret tror drivstoffprisene kommer til å øke fremover.

– De høye olje- og gassprisene kommer nok til å vare en stund til. Det er ikke utenkelig at vi ser drivstoffpriser som er høyere enn de 24 kronene vi har i dag. Jeg tror ikke toppen er nådd, sier hun til TV 2.

NAF krever lavere avgifter

NAF mener nå at staten må gripe inn.

– Vi får mange henvendelser fra NAF-medlemmer som rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset.

Det sier Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund (NAF) til NTB.

Onsdag kveld kostet bensin over 24 og 25 kroner literen mange steder. Dieselprisen var også rekordhøy. I Soknedal og Eikelandsosen tippet den f.eks. over 26 kroner, og i Tromsø kostet diesel ifølge iTromsø over 27 kroner literen onsdag ettermiddag.

Selv om prisene nå stiger på grunn av krigen i Ukraina og ulike sanksjoner, inneholder prisen også veibruksavgift, moms og CO2-avgift.

– Med en dieselpris på 25 kroner vil 40 prosent være avgifter. Dette kan og må regjeringen nå gjøre noe med, sier Ryste.

Lastebileiere frykter konkurs

Norges Lastebileierforbund krever at regjeringen fjerner veibruksavgiften som følge av økte drivstoffpriser.

– Vi er bekymret. Situasjonen er dramatisk, og det er krise, sier forbundsleder Geir Moe til P4.

Forbundet frykter massekonkurser og ber regjeringen om krisepakke.

– Å fjerne veibruksavgiften på 3,52 kroner pr. liter diesel vil ha stor effekt, sier Moe. Han vil også at det innføres en refusjonsordning, og at man revurderer CO2-avgiftene på nytt.

Sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har Moe sendt brev til regjeringen der de uttrykker stor bekymring for økonomien til flere selskaper.

Sp-krav i forkant av budsjettkonferanse

Vedum møter også et økende press fra egne partifeller.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen er en av dem som har gått ut med krav til Vedum.

– En må få kontroll på drivstoffprisene ved å redusere avgiftene, sier Lundteigen til TV 2.

Han får støtte av lederen i Ringsaker Sp, som skulle ønske at Vedum var litt mer fremoverlent.

– Jeg forventer at de setter seg sammen og jobber hardt for å få til en god løsning, slik de gjorde når det gjaldt strøm, sier Odd Amund Lundberg til TV2.

Vedum selv sier til TV2 at prisøkningen blir et tema på regjeringens budsjettkonferanse. Den avholdes til uken. Han avviser imidlertid at det vil komme en kompensasjonsordning for de høye drivstoffprisene.

– Vi vil se på grep som gjør at det samlede skatte- og avgiftsnivået for dem som tjener under 750.000 kroner, går ned og ikke opp, sier han.