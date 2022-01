Ikke flertall for å overstyre regjeringens skjenkestopp

Flere partier gir uttrykk for at de ønsker å få slutt på skjenkestoppen. Men hverken Høyre, Venstre eller SV vil støtte forslag om å overstyre regjeringen i saken.

13. desember innførte regjeringen skjenkeforbud i hele Norge som et av flere tiltak mot økende koronasmitte.

4. jan. 2022 19:47 Sist oppdatert 22 minutter siden

Regjeringen utsettes for et stadig sterke press for å oppheve skjenkestoppen. Både restauranteiere, fagforeningstopper, ordførere og en rekke rikspolitikere har de siste dagene vært ute med krav om at regjeringen må snu og tillate alkoholskjenking.

Både MDG og Frp fremmer nå forslag om dette i Stortinget. De vil ikke vente til regjeringen foretar en ny vurdering av saken 14. januar.

Disse forslagene kommer ikke til å få flertall.

Sentrale politikere i SV, Venstre og Høyre opplyser til Aftenposten at de ikke kommer til å bidra til at Stortinget gjør som i fjor: Instruerer regjeringen om å fjerne skjenkeforbudet. Det skjedde da Frp i januar i fjor fremmet et tilsvarende forslag da Erna Solberg og Bent Høie styrte koronapolitikken.

I januar i fjor bidro Ap til å overkjøre den borgerlige regjeringen om skjenkestopp. Dagens helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke oppleve det samme.

Venstre vil ikke detaljstyre

Selv om både Venstre og SV har gitt uttrykk for at de mener regjeringen bør vurdere sitt syn på saken, vil de ikke overkjøre regjeringen.

– Nei, Venstre mener at Stortinget ikke bør detaljstyre smitteverntiltak, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

Han er klar på at det er regjeringens ansvarsområde.

– Men vårt råd til regjeringen er å oppheve den nasjonale skjenkestoppen etter 14. januar, sier han til Aftenposten.

Rotevatn har uttalt til Bergens Tidende at det finnes flere alternativer mellom det han kaller «fullt frislipp» og skjenkestopp.

Regjeringen må fortløpende vurdere saken

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier heller ikke SV vil stemme for MDGs ellers Frps forslag.

– Nei, vi må først få en skikkelig vurdering av forholdsmessigheten av nasjonal skjenkestopp, sier han.

Han etterlyser en vurdering av om konsekvensene for folk og næring står i forhold til smitteverneffekten.

– Tiltaket var jo først og fremst et føre-var-tiltak i møte med omikron i desember. «Å være på den sikre siden» var FHIs begrunnelse. Hvordan står dette seg nå? Dette bør regjeringen løpende vurdere om var riktig, ikke vente til 14. januar, sier han til Aftenposten.

Høyre vil ikke gjøre som Ap

Høyre-leder Erna Solberg har tirsdag vært i møter med utelivsaktører hjemme i Bergen. Hun har ingen planer om å støtte noe forslag som ber dagens regjering om å endre politikk.

– Høyre har ikke tenkt å gjøre som Ap gjorde i opposisjon for ett år siden. Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte regjeringen på akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt, sier den tidligere statsministeren.

Hun legger imidlertid til at man bør være ydmyke for at det er vanskelig å vite akkurat hvor grensene går.

– Det er ikke sikkert at et fullt skjenkestopp er nødvendig særlig mye lenger. Det er lett å forstå at dette er tøft å stå i både for dem som jobber i utelivsnæringen, og for dem som savner sosiale møteplasser, sier hun.

Frp leverer forslag onsdag

MDG leverte sitt forslag om å oppheve skjenkestoppen tirsdag. Og Frp varsler at partiet onsdag vil fremme et forslag om umiddelbart å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud uttalte til flere medier at Frp mener det er mulig å skille mellom puber og barer og restauranter. Frp mener skjenkestoppen i første omgang bør oppheves i restaurantene. Begrunnelsen er hensynet til arbeidsplasser.

– Jeg tror det er stor forståelse for å oppheve skjenkestoppen på restauranter, men ikke på nattklubber. Det er ikke det samme overalt. Da har man mulighet til å sikre at man overholder smittevernreglene, uttalte Hoksrud til Dagbladet.

Flere Frp-politikere har gitt uttrykk for at de håper å få flertall for forslaget. Partiet hadde delvis suksess med et lignende forslag i fjor.

Tirsdag 19. januar i fjor fikk Frp med seg flertallet på Stortinget for å oppheve skjenkestoppen. Men før det fikk praktiske konsekvenser, dukket det opp et mutert virus, som skapte krøll og bidro til nye og strenge koronatiltak.