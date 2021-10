Barth Eide mener BBC sammenlignet Norge med Saudi-Arabia: – Veldig tendensiøst

Espen Barth Eide mener BBCs fremstilling av Norges standpunkt er feil.

Klimaministeren avviser at Norge prøver å få FNs klimapanel til å endre synspunkt på fossil energi.

23. okt. 2021 12:35 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag publiserte BBC en sak som førte til arbeid gjennom natten i det norske Klima- og Miljøverndepartementet.

«Dokumentlekkasje avslører hvordan nasjoner driver lobbyvirksomhet for å endre viktig klimarapport», var tittelen hos den britiske allmennkringkasteren.

I saken kommer det frem at store produsenter av fossil energi, som Saudi-Arabia, Japan and Australia, prøver å få FN til å tone ned behovet for å gå bort ifra fossilt brennstoff.

Norge blir også nevnt i artikkelen:

«Norge argumenterer for at FNs forskere bør tillate muligheten for karbonfangst og -lagring som et mulig verktøy for å redusere utslippene fra fossilt brensel», skriver BBC.

Kanalen mener lekkasjen «reiser spørsmål» før FNs 26. klimatoppmøte. Det starter i Glasgow neste søndag. Gjennom to uker skal politikere prøve å bli enige om enda mer forpliktende kutt i klimagassene.

Bekrefter syn på fangst og lagring

Aftenposten intervjuet Espen Barth Eide (AP) fredag ettermiddag.

– Vi har folk som har jobbet i hele natt for å finne ut av dette, sier den nyslåtte klima- og miljøministeren om BBC-saken.

Hans mener artikkelen gir et feilaktig bilde av Norges standpunkt.

– Overskriften gir inntrykk av at vi er med i Saudi-Arabia-klubben. Det mener jeg er veldig tendensiøst, sier Eide.

Han understreker at den nye regjeringen ikke har tatt del i innspillene til FN. Det skjedde på Erna Solbergs vakt. Norge har imidlertid ikke endret syn på at fangst og lagring av karbon er et klimatiltak.

– Om de bygger det på at vi tror på karbonfangst og lagring, så kan jeg bekrefte at vi gjør det, sier Eide.

Han mener at FNs klimapanel også inkluderer karbonfangst og -lagring som viktig for at man skal lykkes med å nå klimamålene.

– For eksempel for å få ned utslippene i de deler av industrien hvor du ikke kan få karbon helt ut av prosessen, som sementproduksjon, sier Eide.

– Dette er uriktig

Det er Miljødirektoratet som koordinerer og sender inn Norges kommentarer til FNs klimapanel. Dette er noe alle land har anledning til å gjøre.

«Dette gjøres for å sikre at rapportene er objektive, relevante og blir forstått slik forskerne har ment konklusjonene, og at de er produsert på en åpen og transparent måte», skriver Miljødirektoratet i en uttalelse etter BBC-saken.

Direktoratet mener artikkelen gir inntrykk av at Norge jobber for at FN skal skjule utfasing av fossile kilder til energi.

«Dette er uriktig, tvert imot mener vi at slike funn er veldig viktige og relevante for arbeidet med å oppfylle målene i Parisavtalen og norske klimamål», skriver Miljødirektoratet.