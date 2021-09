Sveinung Rotevatn (V) har betalt over 200.000 kroner for lite skatt på pendlerboligen

Også KrFs finanstopp Tore Storehaug har betalt for lite skatt på stortingsleiligheten. Totalt dreier det seg om minst 400.000 kroner for de to politikerne.

Sveinung Rotevatn går ut av regjering, men blir sittende på Stortinget de neste fire årene.

6 minutter siden

Begge har fått pendlerbolig fra Stortinget fordi de har vært folkeregistrert hos foreldrene sine et annet sted i landet. Ingen av dem har betalt husleie eller andre utgifter til foreldrene.

Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, skal betale skatt av fordelen av fri bolig.

Det betyr at både Rotevatn og Storehaug har betalt for lite skatt. Aftenposten har regnet ut hvor mye det kan være snakk om.