Nav-offer om Stortingets bruk av private psykologer: – Forskjellsbehandling av en annen verden

Hun ble feilaktig fengslet, men fikk hverken rettshjelp eller tilbud om psykolog. – Jeg hadde absolutt ønsket psykologhjelp, sier Nav-offer Marianne Evensen.

Marianne Evensen ble urettmessig dømt for trygdesvindel og sonet 61 døgn i fengsel. Hun ble aldri tilbudt noen form for psykisk helse-oppfølging, tross stor påkjenning.

– Det er ikke ofte jeg blir målløs, men det ble jeg nå. Er det mulig? spør Marianne Evensen.

Hun er nestleder i organisasjonen Nav-oppryddingen. Reaksjonen kommer etter å ha lest om hvordan Stortinget vil betale for psykolog for representanter som har vært involvert i pendlerboligsaker.